Защитники «Ротора» Андрей Семенов и Алексей Шумских, а также полузащитник команды Никита Плотников попали в топ-6 самых надежных футболистов летне-осенней части Первой лиги, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «ФНЛ Маркет».
32-летний Андрей Семенов возглавил рейтинг с индексом непроходимости 2,753. На пятой позиции расположился Никита Плотников (1,989). Следом за одноклубником в таблице идет капитан волгоградского коллектива Алексей Шумских (1,967).
Отметим, Шумских уже второй сезон выступает за сине-голубых, тогда как Семенов и Плотников перешли в «Ротор» перед стартом нынешнего чемпионата. Напомним, после 21-го тура Первой лиги волгоградский клуб находится на седьмом месте в турнире, заработав 30 очков. Подопечные Дениса Бояринцева забили 18 мячей и пропустили 16 голов.
Фото: СК «Ротор»/vk.com (архив)