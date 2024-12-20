Даниил Камлашев и Михаил Агеев покинули волгоградский «Ротор»

Волгоградский «Ротор» сегодня, 20 декабря, официально объявил о расторжении контрактов по соглашению сторон с полузащитником Даниилом Камлашевым и нападающим Михаилом Агеевым, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
Оба футболиста перешли в «Ротор» в 2023 году и помогли клубу выйти в Первую лигу в прошлом сезоне. Камлашев сыграл за волгоградскую команду 30 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Агеев провел за сине-голубых 37 встреч, забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами.
«Ротор» поблагодарил футболистов за игру и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.
Фото: Даниил Камлашев и Михаил Агеев, СК «Ротор» vk.com