Спорт

Даниил Камлашев и Михаил Агеев покинули волгоградский «Ротор»

Спорт 20.12.2024 10:45
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20.12.2024 10:45


Волгоградский «Ротор» сегодня, 20 декабря, официально объявил о расторжении контрактов по соглашению сторон с полузащитником Даниилом Камлашевым и нападающим Михаилом Агеевым, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых. 


Оба футболиста перешли в «Ротор» в 2023 году и помогли клубу выйти в Первую лигу в прошлом сезоне. Камлашев сыграл за волгоградскую команду 30 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Агеев провел за сине-голубых 37 встреч, забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами. 

«Ротор» поблагодарил футболистов за игру и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.

Фото: Даниил Камлашев и Михаил Агеев, СК «Ротор» vk.com

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