Волгоградка Дарья Антонова выиграла международный турнир по дзюдо





Спортсменка из Волгоградской области Дарья Антонова стала победительницей финала международного турнира «Russian Judo Tour», который прошел в Москве, сообщает V102.RU.

19-летняя уроженка Ленинска Волгоградской области триумфально выступила в весовой категории до 70 кг. В дебютной схватке на соревнованиях Антонова в дополнительное время одолела столичную дзюдоистку Алину Кугаеву. Далее воспитаннице тренера Александра Евланова предстояло встретиться со статусной оппоненткой из Санкт-Петербурга Тамарой Лищенко, которая является чемпионкой России. Но и в битве с опытной представительницей Северной столицы победа осталась за Дарьей, вышедшей в следующий раунд.

В полуфинале Антонова не оставила шансов сопернице из Монголии Есуи Дарханбатбаяр. В чемпионской схватке Дарья в напряженном противостоянии одолела 34-летнюю Таисию Кирееву из Челябинской области. В итоге Антонова завоевала заслуженную золотую медаль крупного международного турнира и добавила очередную награду к добытой осенью нынешнего года бронзе чемпионата России и завоеванному серебру первенства страны возрастной категории до 21 года.

В интервью после финала соревнований в Москве Дарья Антонова не скрывала своих эмоций.

- Когда выходила на схватку, думала, что нужно себе и маме сделать подарок на Новый год. Это вообще моя первая золотая медаль, и я просто счастлива. С Киреевой ни разу не боролась, и поединок был очень напряженным, - приводит слова чемпионки турнира официальный сайт Федерации дзюдо России.