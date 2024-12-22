«Команда молодости нашей»: ветераны «Ротора» сыграли с болельщиками в честь 95-летия клуба





Сегодня, 22 декабря, на «Динамо Арене» состоялся «Предновогодний матч» между ветеранами «Ротора» и болельщиками сине-голубых, сообщает V102.RU. Сегодня, 22 декабря, на «Динамо Арене» состоялся «Предновогодний матч» между ветеранами «Ротора» и болельщиками сине-голубых, сообщает V102.RU.

Товарищеская игра была посвящена 95-летию волгоградского клуба и 40-летию фанатского движения сине-голубых, которые отмечаются в 2024 году. Празднование двух юбилейных дат организаторы решили совместить в одной дружеской встрече. Товарищеская игра была посвящена 95-летию волгоградского клуба и 40-летию фанатского движения сине-голубых, которые отмечаются в 2024 году. Празднование двух юбилейных дат организаторы решили совместить в одной дружеской встрече.

Сегодня болельщиков ожидала яркая предматчевая программа. Легенда волгоградского футбола Владимир Файзулин и полузащитник «Ротора» Иван Пяткин в холле арены раздавали многочисленные автографы, фотографировались со всеми желающими и успевали перекинуться парой слов с каждым подошедшим зрителем, несмотря на большие очереди. Сегодня болельщиков ожидала яркая предматчевая программа. Легенда волгоградского футбола Владимир Файзулин и полузащитник «Ротора» Иван Пяткин в холле арены раздавали многочисленные автографы, фотографировались со всеми желающими и успевали перекинуться парой слов с каждым подошедшим зрителем, несмотря на большие очереди.

Кроме того, болельщиков развлекали ростовые куклы в виде снеговиков, напоминающие о наступающем празднике и с удовольствием позировавшие для фото. Кроме того, болельщиков развлекали ростовые куклы в виде снеговиков, напоминающие о наступающем празднике и с удовольствием позировавшие для фото.





Перед началом поединка состоялась викторина на знание истории «Ротора» и современных фактов о футбольном клубе. Правильно ответившим на вопросы ведущего Алексея Жарикова полагались призы. Незадолго до старта матча первый символический удар по мячу нанес Владимир Файзулин, возглавивший команду ветеранов «Ротора». В составе звезд были известные в прошлом игроки сине-голубых: Илья Ионов, Виталий Абрамов, Александр Зернов, Павел Могилевский, Алексей Жданов, Николай Олеников, Олег Алейник и другие. Перед началом поединка состоялась викторина на знание истории «Ротора» и современных фактов о футбольном клубе. Правильно ответившим на вопросы ведущего Алексея Жарикова полагались призы. Незадолго до старта матча первый символический удар по мячу нанес Владимир Файзулин, возглавивший команду ветеранов «Ротора». В составе звезд были известные в прошлом игроки сине-голубых: Илья Ионов, Виталий Абрамов, Александр Зернов, Павел Могилевский, Алексей Жданов, Николай Олеников, Олег Алейник и другие.

Владимир Файзулин выступил с приветственным словом перед игрой, напомнив, что «Ротор» в разные годы носил несколько названий — «Дзержинец-СТЗ», «Трактор», «Торпедо», «Сталь» и «Баррикады», прежде чем получить свое нынешнее наименование. Владимир Файзулин выступил с приветственным словом перед игрой, напомнив, что «Ротор» в разные годы носил несколько названий — «Дзержинец-СТЗ», «Трактор», «Торпедо», «Сталь» и «Баррикады», прежде чем получить свое нынешнее наименование.

- Были очень хорошие времена, эпоха. Кубок УЕФА, матчи с командой «Манчестер Юнайтед» в 1995 году, да и многие ведущие клубы Европы приезжали к нам в великий город — Сталинград/Волгоград. Серебряные медали в 1993 и 1997 годах, бронза в сезоне-1996, финалы Кубка Интертото и Кубка России с московским «Динамо». Та эпоха продолжается. Думаю, что нынешняя команда будет стремиться походить на игроков и команды тех времен. Поздравляю вас с сегодняшним днем! Ребята постараются показать красивый футбол, - отметил легендарный нападающий «Ротора» 70-80-х годов. , - отметил легендарный нападающий «Ротора» 70-80-х годов.





На матче присутствовало и нынешнее руководство «Ротора». Генеральный директор клуба Павел Никитин подчеркнул важность единения болельщиков с командой. На матче присутствовало и нынешнее руководство «Ротора». Генеральный директор клуба Павел Никитин подчеркнул важность единения болельщиков с командой.

- Мы рады приветствовать вас в этом шикарном и современном зале. По случаю 95-летия клуба и 40-летия фанатского движения «Ротора» хотели подарить такой праздник, чтобы мы все вместе отметили столь грандиознейшее событие. Как вы знаете, «Ротор» — это большая семья, частью которой вы являетесь. Без участия болельщиков футбольный клуб «Ротор» немыслим. Спасибо большое, что поддерживаете команду. Я хотел бы пожелать «Ротору» новых трофеев и титулов. Я думаю, у нас все впереди. С наступающим Новым годом! Давайте проведем с хорошим настроением сегодняшний день! — обратился к зрителям Павел Никитин. — обратился к зрителям Павел Никитин.





Но, конечно, главные события мероприятия, звуковым фоном которого были любимые и знакомые многими композиции, например, знаменитая песня Александры Пахмутовой «Команда молодости нашей», происходили на поле. Участникам товарищеской встречи удалось выполнить предматчевые пожелания спикеров — показать красивый футбол и зарядиться позитивными эмоциями. Разница в классе была очевидна, однако болельщики оказали достойное сопротивление профессионалам, которые с годами не потеряли свое мастерство. Ветераны сине-голубых в каждом из таймов забили по четыре мяча, на что команда фанатов ответила тремя забитыми голами. При этом каждый из мячей был по-своему красив и нестандартен. Участники радовали зрителей дальними выстрелами и даже одним ударом через себя, которым отметился Алексей Жданов. Дополнительных радостных эмоций болельщикам подарило показанное на большом экране в перерыве видеообращение Ильи Сафронова, объявившего о своем Но, конечно, главные события мероприятия, звуковым фоном которого были любимые и знакомые многими композиции, например, знаменитая песня Александры Пахмутовой «Команда молодости нашей», происходили на поле. Участникам товарищеской встречи удалось выполнить предматчевые пожелания спикеров — показать красивый футбол и зарядиться позитивными эмоциями. Разница в классе была очевидна, однако болельщики оказали достойное сопротивление профессионалам, которые с годами не потеряли свое мастерство. Ветераны сине-голубых в каждом из таймов забили по четыре мяча, на что команда фанатов ответила тремя забитыми голами. При этом каждый из мячей был по-своему красив и нестандартен. Участники радовали зрителей дальними выстрелами и даже одним ударом через себя, которым отметился Алексей Жданов. Дополнительных радостных эмоций болельщикам подарило показанное на большом экране в перерыве видеообращение Ильи Сафронова, объявившего о своем возвращении в «Ротор».



Ветераны волгоградского клуба выиграли с запасом — 8:3. Но главное — это, конечно, не результат на табло, а много положительных эмоций и воспоминаний, которые подарил сегодняшний праздничный матч на «Динамо Арене» участникам поединка и всем пришедшим зрителям. К слову, посетили «Предновогодний матч» и гандболистки «Динамо-Синары» вместе с главным тренером Евгением Дмитриевым. В конце мероприятия болельщики и футболисты исполнили «дождик» (совместные постепенно ускоряющиеся хлопки — Прим. ред.). Конечно, в завершение праздника не обошлось и без сделанного общего фото на память.

Виталий Абрамов в комментарии для сайта V102.RU поделился своими впечатлениями от игры. в комментарии для сайта V102.RU поделился своими впечатлениями от игры.

















Александр Зернов подчеркнул значение проведенного матча.



- Можно сказать, что этот матч подвел итоги 2024 года. Такая игра, посвященная 95-летию «Ротора» и 40-летию фанатского движения, сплачивает и объединяет не только болельщиков и ветеранов «Ротора», но и все поколение в Волгограде, которое болеет, переживает, ходит на футбол и любит этот вид спорта. Конечно, я испытал ностальгию и радость от того, что мы увидели на этой прекрасной «Динамо Арене». Мне свою форму сложно оценить. Я так скажу — что было, то и есть сейчас. Видение, понимание, техника и навыки. Только чуть физподготовка немного не та. Все остальное осталось, — отметил Зернов. , — отметил Зернов.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото автора и Волгоградской организации «Динамо»

— рассказал Абрамов.