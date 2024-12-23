Спорт

Волгоградские волейболистки завершили 2024 год тремя поражениями в Рязани

Спорт 23.12.2024 14:05
0
23.12.2024 14:05


Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» крайне неудачно провели шестой тур Высшей лиги «Б» в Рязани, уступив во всех трех матчах, сообщает V102.RU.

После двух добытых побед в прошлом туре в Волжском над «Красными крыльями» и «Викторией-ПРО» со счетом 3:2 волгоградские болельщики рассчитывали на продолжение успешной серии и в Рязани. К сожалению, бело-зеленые не оправдали ожидания своих фанатов. «Волжаночка-ГРАСС» не только потерпела три поражения, но и не взяла ни одной партии в матчах с «Рязанью-РГУ» (11:25, 23:25, 23:25), «Северянкой-2» из Череповца (16:25, 20:25, 13:25) и «Брянском» (20:25, 21:25, 16:25). 

Таким образом, подопечные Александра Чернова и Анастасии Кузнецовой не смогли уйти на новогодний перерыв на победной ноте. При этом, несмотря на неудачные результаты в Рязани, «Волжаночка-ГРАСС» по-прежнему остается на шестом месте в турнирной таблице с 15-ю добытыми ранее очками.

В следующем туре после месячного перерыва в конце января волгоградский коллектив в башкирском Салавате сыграет с клубом «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск), местным «Салаватом» и пензенским «Университетом-Визитом».

Фото: Волейбольный клуб «Волжаночка-ГРАСС» /vk.com (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
23.12.2024 12:17
Спорт 23.12.2024 12:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.12.2024 21:40
Спорт 22.12.2024 21:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.12.2024 15:11
Спорт 22.12.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2024 18:44
Спорт 21.12.2024 18:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2024 14:29
Спорт 21.12.2024 14:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2024 07:33
Спорт 21.12.2024 07:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2024 10:45
Спорт 20.12.2024 10:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2024 08:46
Спорт 20.12.2024 08:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.12.2024 19:45
Спорт 18.12.2024 19:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.12.2024 06:43
Спорт 18.12.2024 06:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.12.2024 19:39
Спорт 17.12.2024 19:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.12.2024 06:32
Спорт 17.12.2024 06:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.12.2024 22:11
Спорт 16.12.2024 22:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.12.2024 07:51
Спорт 16.12.2024 07:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.12.2024 06:44
Спорт 13.12.2024 06:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:25
Стали известны подробности конфликта на АЗС под Волгоградом с цыганамиСмотреть фотографии
19:52
Построенную в обход Волгограда трассу-«мечту» показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Офицеры МВД выручили застрявшую на волгоградской трассе семейную паруСмотреть фотографии
19:26
Куда пойдут деньги? Утвержден бездефицитный бюджет Волгограда на 2025 годСмотреть фотографии
18:53
Суд заочно ужесточил наказание экс-владельцу «Красного Октября» ГерасименкоСмотреть фотографии
18:12
Андрей Бочаров снял с постов председателей трех комитетов обладминаСмотреть фотографии
17:50
Молодчики сняли на видео избиение подростка с отклонениями под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
«Из 12 рушится уже 4-й»: дом в историческом центре Волгограда теряет балконыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
Синоптики пообещали трехдневный каток в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно заплатить до Нового годаСмотреть фотографии
16:30
Ж/д переезд закроют в Ленинском районе 24 декабряСмотреть фотографии
15:46
Пассажирка рейса Москва – Беслан остается в кардиологии ВолгоградаСмотреть фотографии
15:20
Партия согласовала шестерых предложенных депутатами глав комитетов обладминаСмотреть фотографии
14:50
Вице-премьер России исполнил спортивную мечту школьника из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:41
Ходил без штанов по улицам, приставал к детям: педофил получил 15 лет строгого режима под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:25
Роспотребнадзор изымает из продажи опасные шпротыСмотреть фотографии
14:09
Открыт 25-километровый участок стратегической трассы обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Волгоградские волейболистки завершили 2024 год тремя поражениями в РязаниСмотреть фотографии
13:59
Миллионы часов и километров: Drivee подвел итоги года в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:24
Не успевший на техосмотр кроссовер выгорел дотла под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:23
Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за больного пассажираСмотреть фотографии
12:52
«Здесь никто не пиарится»: волгоградец стал добровольцем по расчистке пляжей Анапы от мазутаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Волгоградка жестоко расправилась с ухажёромСмотреть фотографии
12:17
Волгоградка Дарья Антонова выиграла международный турнир по дзюдоСмотреть фотографии
12:16
Куда волгоградцам переехать за большими перспективамиСмотреть фотографии
12:02
В поселке Волжского пенсионер обгорел при пожаре в гаражеСмотреть фотографии
11:01
СК: толпа цыган избила битами мужчину на автозаправке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Жители Волгограда могут оплатить услуги ЖКХ до новогодних праздниковСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области у фермера обнаружили производство сомнительной сметаныСмотреть фотографии
10:37
Андрей Бочаров озадачил подчиненных после Прямой линии ПутинаСмотреть фотографии
 