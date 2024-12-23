Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» крайне неудачно провели шестой тур Высшей лиги «Б» в Рязани, уступив во всех трех матчах, сообщает V102.RU.
После двух добытых побед в прошлом туре в Волжском над «Красными крыльями» и «Викторией-ПРО» со счетом 3:2 волгоградские болельщики рассчитывали на продолжение успешной серии и в Рязани. К сожалению, бело-зеленые не оправдали ожидания своих фанатов. «Волжаночка-ГРАСС» не только потерпела три поражения, но и не взяла ни одной партии в матчах с «Рязанью-РГУ» (11:25, 23:25, 23:25), «Северянкой-2» из Череповца (16:25, 20:25, 13:25) и «Брянском» (20:25, 21:25, 16:25).
Таким образом, подопечные Александра Чернова и Анастасии Кузнецовой не смогли уйти на новогодний перерыв на победной ноте. При этом, несмотря на неудачные результаты в Рязани, «Волжаночка-ГРАСС» по-прежнему остается на шестом месте в турнирной таблице с 15-ю добытыми ранее очками.
В следующем туре после месячного перерыва в конце января волгоградский коллектив в башкирском Салавате сыграет с клубом «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск), местным «Салаватом» и пензенским «Университетом-Визитом».
Фото: Волейбольный клуб «Волжаночка-ГРАСС» /vk.com (архив)