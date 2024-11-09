Общество

Путин присвоил Александре Пахмутовой звание «Героя Труда»

Общество 09.11.2024 10:10
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09.11.2024 10:10


Путин присвоил звание «Героя Труда» композитору Александре Пахмутовой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официальный портал правовой информации, опубликован соответствующий Указ.
Уроженка Сталинграда награждена «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу».
Сегодня, 9 ноября,  Александра Николаевна Пахмутова отмечает 95-летие. Губернатор Андрей Бочаров от себя лично и от имени всех жителей Волгоградской области направил поздравительную телеграмму выдающемуся композитору современности. Сегодня Андрей Бочаров вместе с председателем регпарламента Александром Блошкиным примут участие в концерте Александры Пахмутовой, который состоится на сцене Большого театра в Москве. Первый концерт из юбилейной серии прошел  весной в родном для композитора городе — Волгограде.
Напомним, в  честь Александры Николаевны в Волгоградской области учреждены премии и стипендии, музыкальные фестивали,  ее имя присвоено новой школе-тысячнику № 7, а также будущему культурно-образовательному центру. В Волгограде есть сквер имени Александры Пахмутовой.
Фото администрации Волгоградской области


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