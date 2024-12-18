Спорт

На матч ветеранов «Ротора» с болельщиками на «Динамо Арене» раздали все билеты

Спорт 18.12.2024 19:45
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18.12.2024 19:45


На «Предновогодний матч» ветеранов «Ротора» против болельщиков сине-голубых, который состоится 22 декабря на «Динамо Арене», реализованы все билеты, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Товарищеская игра будет посвящена 95-летию «Ротора» и 40-летию фанатского движения сине-голубых, которые отмечаются в 2024 году. Праздничная футбольная встреча начнется в 12-00 ч., запуск зрителей — в 11-00 ч. Сегодня, 18 декабря, «Ротор» объявил развлекательную программу в день матча. 

Для болельщиков пройдет автограф-сессия легенды волгоградского футбола Владимира Файзулина и полузащитника «Ротора» Ивана Пяткина. Кроме того, состоится розыгрыш призов в перерыве игры и откроется новогодняя фото-зона. Зрителей будут развлекать ростовые куклы снеговиков, а также по окончании встречи будут сделаны совместные фотографии болельщиков и футболистов.

Фото V102.RU

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