На «Предновогодний матч» ветеранов «Ротора» против болельщиков сине-голубых, который состоится 22 декабря на «Динамо Арене», реализованы все билеты, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Товарищеская игра будет посвящена 95-летию «Ротора» и 40-летию фанатского движения сине-голубых, которые отмечаются в 2024 году. Праздничная футбольная встреча начнется в 12-00 ч., запуск зрителей — в 11-00 ч. Сегодня, 18 декабря, «Ротор» объявил развлекательную программу в день матча.
Для болельщиков пройдет автограф-сессия легенды волгоградского футбола Владимира Файзулина и полузащитника «Ротора» Ивана Пяткина. Кроме того, состоится розыгрыш призов в перерыве игры и откроется новогодняя фото-зона. Зрителей будут развлекать ростовые куклы снеговиков, а также по окончании встречи будут сделаны совместные фотографии болельщиков и футболистов.
Фото V102.RU