В Волгоградской области внедорожник влетел в отбойник: один погиб, четверо ранены

В результате удара внедорожник перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП, с различными травмами в больницу доставлены четыре пассажира.
Происшествия 09.11.2024 11:45
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09.11.2024 11:45
В результате удара внедорожник перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП, с различными травмами в больницу доставлены четыре пассажира.
Жуткая авария произошла сегодня, 9 ноября, в Урюпинском районе. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства этого происшествия.- По предварительным данным, в 3 часа ночи на 34 км автодороги «Новониколаевский - Урюпинск – Нехаевская» 24-летний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением, совершил съезд на обочину с последующим наездом на отбойник, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
В результате удара внедорожник перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП, с различными травмами в больницу доставлены четыре пассажира.
Очевидцы происшествия утверждают, что у погибшего водителя оторвало голову.Скриншот видео и фото Интересный Урюпинск VK.com
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