Происшествия

В Волгоградской области внедорожник влетел в отбойник: один погиб, четверо ранены

Происшествия 09.11.2024 11:45
0
09.11.2024 11:45


Жуткая авария произошла сегодня, 9 ноября, в Урюпинском районе. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства этого происшествия.
- По предварительным данным, в 3 часа ночи на 34 км автодороги «Новониколаевский - Урюпинск – Нехаевская» 24-летний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением, совершил съезд на обочину с последующим наездом на отбойник, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
В результате удара внедорожник перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП, с различными травмами в больницу доставлены четыре пассажира.

Очевидцы происшествия утверждают, что у погибшего водителя оторвало голову.
Скриншот видео и фото  Интересный Урюпинск VK.com


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
09.11.2024 12:07
Происшествия 09.11.2024 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 10:38
Происшествия 09.11.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 10:37
Происшествия 09.11.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 09:48
Происшествия 09.11.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 08:39
Происшествия 09.11.2024 08:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 07:28
Происшествия 09.11.2024 07:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 18:31
Происшествия 08.11.2024 18:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:44
Происшествия 08.11.2024 16:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:43
Происшествия 08.11.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:33
Происшествия 08.11.2024 16:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:08
Происшествия 08.11.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 15:26
Происшествия 08.11.2024 15:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 10:10
Происшествия 08.11.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 10:01
Происшествия 08.11.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 09:08
Происшествия 08.11.2024 09:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:59
В Сочи решат, где будут судить главу Иловлинского района Ивана ГеляСмотреть фотографии
13:13
Хирурги волгоградской больницы №25 спасли пациента с гангренойСмотреть фотографии
12:34
Волгоградку осудили за провальную кражу туфель и кроссовокСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде сгорела квартира самогонщикаСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области внедорожник влетел в отбойник: один погиб, четверо раненыСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде саперы подорвали авиабомбуСмотреть фотографии
10:38
«Нас взяли в заложники»: волжане рассказали о бесчинствах цыган в общежитииСмотреть фотографии
10:37
Пьяный водитель под Волгоградом сбил на остановке подростка и девушкуСмотреть фотографии
10:10
Путин присвоил Александре Пахмутовой звание «Героя Труда»Смотреть фотографии
09:48
Иномарка снесла 58-летнего волгоградца на переходе: видеоСмотреть фотографии
09:31
Названа причина смертельного ДТП на мосту через Ахтубу под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:39
Под Волгоградом поймали браконьера с убитыми в заказнике зайцамиСмотреть фотографии
08:19
Дизтопливо подорожало на треть рубля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:59
Запрет на проезд грузовиков через Волжскую ГЭС продлили до нового годаСмотреть фотографии
07:28
На мосту через Ахтубу под Волгоградом Hyundai Creta влетел в фуру: водитель погибСмотреть фотографии
21:52
«Такой бы первый, как второй»: «Ротор» дома сыграл вничью с «Сочи» - 1:1Смотреть фотографии
21:29
«Волгоград не депрессивен. Мне здесь хорошо»: психотерапевт Юрий Осадший – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:05
Снегодождь и туман ожидаются на выходных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:22
«Приходится долбить лёд»: под Волгоградом посёлок Мирный вновь остался без водопроводной водыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Силовики под Волгоградом обезоружили цыган и вручили им повестки в военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Волгоградцы накопили на «черный день» 458 миллиардовСмотреть фотографии
18:31
К выяснению причин ЧП на теплосетях в Волжском подключилась прокуратураСмотреть фотографии
18:21
Волгоградцам придется отработать еще одну шестидневку в конце годаСмотреть фотографии
18:12
Пятничные пробки в 9 баллов парализовали ВолгоградСмотреть фотографии
17:30
Память бойцов СВО Александра Деева и Никиты Нестеренко увековечили в КамышинеСмотреть фотографии
17:10
В КПРФ обратились к Путину с предложением вернуть на карту России СталинградСмотреть фотографии
16:44
Пострадавший во время ЧП на теплосетях в Волжском доставлен в реанимациюСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области охотник случайно подстрелил себя из ружьяСмотреть фотографии
16:33
Рабочий пострадал во время ЧП на теплосетях под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:08
Сотрудников Сбера эвакуировали из здания на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 