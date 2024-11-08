Расследования

Силовики под Волгоградом обезоружили цыган и вручили им повестки в военкомат

Расследования 08.11.2024 19:43
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08.11.2024 19:43


В Волжском Волгоградской области сотрудники регионального ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии и во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов посетили дома местных цыган. Рейд прошел накануне, как стало известно ИА «Высота 102», в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий по местам компактного проживания «лиц, склонных к совершению противоправных деяний». 



По итогам прошедшего рейда в полицию доставили 20 человек, сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

– Данные лица будут проверены на их причастность к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также на предмет незаконного проживания на территории города Волжского, – поясняют в пресс-службе Главка. 



В полиции также сообщают об изъятии оружия в домах, где прошли проверки. 

– В рамках мероприятий проверялось соблюдение законодательства Российской Федерации в области оборота оружия. Изъяты три единицы оружия, а также боеприпасы к ним. Все изъятые единицы оружия, а также боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято законное обоснованное решение, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. 


Интересно, что 10 цыганам силовики во время проверки вручили повестки, обязывающие их явиться в Волжский военный комиссариат.

– Проведение оперативно-профилактических мероприятий будет продолжено, – сообщают в полиции. 

Напомним, что накануне в Волжском трое цыган получили травмы в результате конфликта с жителем общежития. Один из них, 19-летний, получил легкое ножевое ранение, еще двое оказались на пути автомобиля, которым управлял оппонент. Полиция задержала мужчину. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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