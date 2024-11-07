Волгоградстат: рабочая сила в регионе с лета выросла на 5100 человек

В Волгоградской области численность рабочей силы в июне-ноябре текущего года выросла на 5100 человек, передает V102.RU. Согласно выборочного обследования Волгоградстата, в настоящее время в регионе насчитывается 1 миллион 282 тысячи 900 человек в возрасте 15 лет и старше, которые попадают под этот показатель.

80% рабочей силы по-прежнему сосредоточено в городах и, соответственно, 20% - в сельской местности. В структуре численности рабочей силы 52,7% занимают мужчины и 47,3% – женщины.

Отметим, что в статистике под рабочей силой понимают количество людей, готовых работать по найму. Несмотря на рост этого показателя в Волгоградской области, потребность работодателей в сотрудниках остается. Согласно данным Росстата, в регионе по состоянию на сентябрь им требовалось 25 тысяч человек против 30 тысяч в августе этого года.

Фото: V102.RU (архив)