Экономика

Волгоградстат: рабочая сила в регионе с лета выросла на 5100 человек

Экономика 07.11.2024 18:28
0
07.11.2024 18:28


В Волгоградской области численность рабочей силы в июне-ноябре текущего года выросла на 5100 человек, передает V102.RU. Согласно выборочного обследования Волгоградстата, в настоящее время в регионе насчитывается 1 миллион 282 тысячи 900 человек в возрасте 15 лет и старше, которые попадают под этот показатель. 

80% рабочей силы по-прежнему сосредоточено в городах и, соответственно, 20% - в сельской местности. В структуре численности рабочей силы 52,7% занимают мужчины и 47,3% – женщины.

Отметим, что в статистике под рабочей силой понимают количество людей, готовых работать по найму. Несмотря на рост этого показателя в Волгоградской области, потребность работодателей в сотрудниках остается. Согласно данным Росстата, в регионе по состоянию на сентябрь им требовалось 25 тысяч человек против 30 тысяч в августе этого года. 

Фото: V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
07.11.2024 14:01
Экономика 07.11.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.11.2024 12:43
Экономика 07.11.2024 12:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.11.2024 15:32 Реклама
Экономика 06.11.2024 15:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.11.2024 13:59 Реклама
Экономика 06.11.2024 13:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.11.2024 12:52
Экономика 05.11.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.11.2024 10:18
Экономика 04.11.2024 10:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.11.2024 17:07 Реклама
Экономика 02.11.2024 17:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2024 15:40 Реклама
Экономика 02.11.2024 15:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2024 14:46 Реклама
Экономика 02.11.2024 14:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2024 15:30 Реклама
Экономика 31.10.2024 15:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2024 10:57
Экономика 31.10.2024 10:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.10.2024 09:39 Реклама
Экономика 31.10.2024 09:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2024 08:58
Экономика 31.10.2024 08:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.10.2024 08:54
Экономика 30.10.2024 08:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.10.2024 17:21
Экономика 29.10.2024 17:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:42
Ролик с участием волгоградской чиновницы в обладмине назвали дипфейкомСмотреть фотографии
20:00
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО командира разведротыСмотреть фотографии
19:37
«Канашка льется»: подвал дома по ул. Кирова в Волгограде топит фекалиямиСмотреть фотографии
19:13
Футболисты и регбисты «Ротора» стали на время болельщикамиСмотреть фотографии
18:41
Манный суп и прогорклая рыба: роженицы пожаловались на больничную баланду в Камышинской ЦГБСмотреть фотографии
18:28
Волгоградстат: рабочая сила в регионе с лета выросла на 5100 человекСмотреть фотографии
17:57
Новые мусоровозы вышли на уборку дворов на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
В Волгограде Детфонд исполнил мечту еще одного ребенка с инвалидностьюСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде тепло и горячая вода вернулись в общежитие на ул. СаушинскойСмотреть фотографии
16:53
В Волгоградской области выявили 6 случаев заболевания вирусом КоксакиСмотреть фотографии
16:30
Мигрантам в регионе России запретили работать курьерамиСмотреть фотографии
16:00
Капитан «Динамо-Синары» поделилась эмоциями после победы над «Университетом»Смотреть фотографии
15:57
Полиция задержала кошмаривших по вечерам волгоградцев серийных грабителейСмотреть фотографии
15:25
В Сети появилось видео остановившего движение скоростных трамваев ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Если диагноз онкологического заболевания поставлен: «СОГАЗ-Мед» рассказывает о дальнейших шагахСмотреть фотографии
14:55
Девочка весом более 5 килограммов родилась в СаратовеСмотреть фотографии
14:01
Эксперт спрогнозировал взрывной рост цен на растительное маслоСмотреть фотографии
13:21
Фургон Ozon с товарами разорвало на части в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:04
ДТП с троллейбусом в Волгограде нарушило работу скоростного трамваяСмотреть фотографии
12:43
Токари, повара и главврачи вошли в топ-5 дефицитных профессий в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде осудили мужчину, превратившего пасынка в «грушу» для битьяСмотреть фотографии
11:43
В волгоградской Михайловке силовики нашли запрещенные вещества в доме местного жителяСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде на ул. Рабоче-Крестьянской столкнулись «Нива» и трамвайСмотреть фотографии
11:11
На цыганских подростков после конфликта в Волжском возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
10:58
В Волгоградской области механик прогорел на несуществующей биржеСмотреть фотографии
10:42
Елки на палки? На улице Рокоссовского в Волгограде выдернули высаженные сосныСмотреть фотографии
10:26
Развитие региона и поддержка граждан: Бочаров обозначил приоритеты нового бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:52
Закрывший деньгами глаза на нелегалов полицейский идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде задержали крупного наркоторговцаСмотреть фотографии
08:23
РПН предупредил волгоградцев об опасности заражения вирусом КоксакиСмотреть фотографии
 