



Момент столкновения «ГАЗели» с троллейбусом №8а в Центральном районе Волгограда, в результате чего 7 ноября было нарушено движение скоростных трамваев, запечатлели камеры видеонаблюдения, передает V102.RU.





На записи видно, как водитель грузовика при повороте на улице Глазкова решает пропустить трамвай и сдает назад. Не убедившись в своем маневре, водитель автомобиля врезается в троллейбус, двигавшийся по проспекту Ленина. В результате фургон остался на путях, заблокировав движение СТ в обе стороны.

Напомним, авария произошла на переезде у остановки ЦПКиО. По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

Видео: «Безопасный регион» / vk.com