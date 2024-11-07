Происшествия

В Сети появилось видео остановившего движение скоростных трамваев ДТП

Происшествия 07.11.2024 15:25
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07.11.2024 15:25


Момент столкновения «ГАЗели» с троллейбусом №8а в Центральном районе Волгограда, в результате чего 7 ноября было нарушено движение скоростных трамваев, запечатлели камеры видеонаблюдения, передает V102.RU. 



На записи видно, как водитель грузовика при повороте на улице Глазкова решает пропустить трамвай и сдает назад. Не убедившись в своем маневре, водитель автомобиля врезается в троллейбус, двигавшийся по проспекту Ленина. В результате фургон остался на путях, заблокировав движение СТ в обе стороны. 

Напомним, авария произошла на переезде у остановки ЦПКиО. По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

Видео: «Безопасный регион» / vk.com

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