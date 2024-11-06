Василий Данков переизбран главой Фролово Волгоградской области

Сегодня, 6 ноября, в должность главы города Фролово Волгоградской области вступил Василий Данков, передает V102.RU. По информации городской администрации, Данкова на новый срок единогласно переизбрали депутаты Фроловской гордумы.
Торжественная церемония вступления в должность городского главы состоялась в зале ДК, куда прибыли руководители соседних Иловлинского, Даниловского и Ольховского районов, представители администрации региона и областной думы.
Василий Данков возглавляет город Фролово с сентября 2014 года. Начинал свою трудовую деятельность в 1878 году в совхозе «Зеленовский», где работал слесарем-инструментальщиком. Работал преподавателем, завхозом в школе, бригадиром и мастером ПТП, руководителем предприятия. Является членом партии «Единая Россия» и возглавляет местное партийное отделение.
Фото: администрация Фролово / t.me