Политика

Василий Данков переизбран главой Фролово Волгоградской области

Политика 06.11.2024 18:08
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06.11.2024 18:08


Сегодня, 6 ноября, в должность главы города Фролово Волгоградской области вступил Василий Данков, передает V102.RU. По информации городской администрации, Данкова на новый срок единогласно переизбрали депутаты Фроловской гордумы.

Торжественная церемония вступления в должность городского главы состоялась в зале ДК, куда прибыли руководители соседних Иловлинского, Даниловского и Ольховского районов, представители администрации региона и областной думы.

Василий Данков возглавляет город Фролово с сентября 2014 года. Начинал свою трудовую деятельность в 1878 году в совхозе «Зеленовский», где работал слесарем-инструментальщиком. Работал преподавателем, завхозом в школе, бригадиром и мастером ПТП, руководителем предприятия. Является членом партии «Единая Россия» и возглавляет местное партийное отделение.

Фото: администрация Фролово / t.me

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