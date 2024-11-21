Общество

В Волгограде сотрудники налоговой службы подводят итоги в профессиональный праздник

Общество 21.11.2024 12:29
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21.11.2024 12:29


Сегодня, 21 ноября, в УФНС России по Волгоградской области в День работника налоговых органов состоялось торжественное заседание коллегии ведомства под председательством руководителя управления Романа Иванова, передает V102.RU.

Налоговые органы подвели итоги работы в Волгоградской области за 10 месяцев текущего года. Награды получили наиболее отличившиеся сотрудники регионального управления. В заседании коллегии приняли участие первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, руководители и сотрудники территориальных налоговых органов. 

Глава УФНС России по региону Роман Иванов отметил, что Волгоградская область занимает лидирующие позиции по всем основным показателям деятельности службы. В истекшем периоде в полном объеме обеспечено поступление налоговых платежей в бюджет РФ. 

В федеральный бюджет от налогоплательщиков Волгоградской области в январе-октябре поступило 35,8 млрд рублей налоговых платежей, что на 5,8 млрд рублей или на 19,2% больше аналогичного периода прошлого года. Поступления во внебюджетные фонды составили 77 млрд рублей - это на 14,7 млрд рублей или на 23,6% больше 10 месяцев 2023 года.

Региональный бюджет пополнился на 119,2 млрд рублей с темпом роста 6,1%. Дополнительные поступления составили 6,9 млрд рублей.

На коллегии прозвучало, что УФНС России по Волгоградской области занимает первое место в России среди других управлений по «чистоте среды». Так, по состоянию на 1 ноября текущего года удельный вес суммы расхождений в общей сумме налоговых вычетов составил всего 0,01%. 

В контрольной работе основной акцент делается на побуждение налогоплательщиков к добровольной уплате налоговых обязательств. В этой связи количество выездных налоговых проверок снижается. 

Один из основных вопросов, рассмотренных на коллегии – погашение налогоплательщиками - физическими лицами задолженности в бюджет. Задолженность жителей региона с начала года уменьшилась на 615 млн рублей или на 44%. Налоговые органы также ведут успешную работу по легализации заработной платы в регионе. В результате с начала года более 2,8 тысячи работодателей повысили сотрудникам оплату труда. 

Первый заместитель губернатора - председатель областного комитета финансов Александр Дорждеев поздравил с профессиональным праздником работников налоговых органов Волгоградской области и дал высокую оценку эффективности многолетнего взаимодействия по выполнению важнейших социальных задач.

В свою очередь Роман Иванов поблагодарил коллектив за добросовестный труд и преданность делу. 

- Ежегодно сотрудники налоговых органов вносят весомый вклад в укрепление экономики региона, а также повышение уровня налоговой культуры населения области. Профессионализм каждого – это важный пример для нового поколения инспекторов. Основными задачами налоговых органов региона продолжают оставаться формирование финансовой основы деятельности государства, обеспечение ведения законного и прозрачного бизнеса, а также высокое качество предоставляемых государственных услуг, - прозвучало на коллегии.

В торжественной части собрания двум сотрудникам УФНС России по региону были вручены Почетная грамота и Благодарность Президента Российской Федерации. Помимо этого, сотрудникам налоговых органов Волгоградской области на коллегии вручили более 100 ведомственных наград, а также награды органов законодательной и исполнительной власти региона.

Фото: УФНС России по Волгоградской области

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