



Губернатор Волгоградской области сегодня, 29 октября, находится с рабочим визитом в Луганске. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров уже провел встречу с Леонидом Пасечником, в ходе которой стороны вопросы реализации Волгоградской областью проектов, направленных на восстановление мирной жизни и развитие подшефного Станично-Луганского муниципального округа ЛНР.

Напомним, что Волгоградская область помогает жителям ЛНР восстанавливать инфраструктуру, начиная с 2022 года. Андрей Бочаров неоднократно бывал в Луганске и продолжает держать на личном контроле выполнение достигнутых договоренностей.

В 2024 году специалисты Волгоградской области продолжают работу в девяти населенных пунктах Станично-Луганского округа. К этому времени при активном содействии волгоградцев в округе ЛНР восстановлено уже 30 проектов в здравоохранении, медицине, образовании и дорожном строительстве. Волгоградские врачи продолжают оказывать специалистам из Станично-Луганского округа практическую и методическую поддержку.

В ходе встречи с Леонидом Пасечником Андрей Бочаров заверил его, что Волгоградская область продолжит строительно-восстановительные работы — планы на последующие годы формируются совместно с руководством республики и подшефного района.

– Мы стараемся сделать все, чтобы мирная жизнь пришла к жителям ЛНР, Донбасса, Новороссии. Рассчитываем, что наш вклад поможет это сделать в более короткие сроки, – сказал волгоградский губернатор.

Отметим, что встреча глав субъектов состоялась, несмотря на тот факт, что сегодня, 29 октября, в Луганске прогремели взрывы. По сообщению правительства Луганской области, ВСУ обстреляли Луганск ракетами неустановленного типа, однако нападение было успешно отражено силами ПВО. Часть сбитых ракет сдетонировали в промышленном районе города.