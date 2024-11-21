



В Волгограде столкновение двух легковых автомобилей на пр. Ленина запечатлели камеры уличного видеонаблюдения. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла 21 ноября в утренний час пик на пересечении проспекта с ул. Тарифной.





Судя по опубликованным кадрам, летящий на полной скорости по пр. Ленина автомобиль влетел в пересекающую дорогу «Ладу». От сильнейшего удара машину развернуло и отбросило на стелу, установленную на разделительной полосе.

- Предварительная причина аварии – проезд на запрещающий сигнал светофора. На месте аварии работает экипаж ДПС, движение осуществляется в штатном режиме, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области