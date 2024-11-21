



21 ноября Волгоградская областная дума утвердила увеличение размера региональной госпремии деятелям культуры в 2,5 раза. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь руководство региона сможет поощрять заслуги в области литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительской деятельности выплатой в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, изменения затронули и номинации. К уже существующему перечню добавлена категория «народное творчество». Также конкретизировано направление номинации «культурно-просветительская деятельность».

Номинация в сфере архитектуры разбита на подноминации: «архитектурный объект», «благоустройство городской и ландшафтной среды» и «объект реставрации».

По информации председателя комитета Волгоградской областной думы по образованию, науке и культуре Зины Мержоевой, увеличение размера премий – инициатива губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Она позволит усилить престиж региональной госпремии в сфере культуры, а также будет стимулировать интерес молодых талантов к профессиональной деятельности и прославлению своей малой родины.

Фото: Волгоградская областная дума