Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропорта

Расследования 21.11.2024 08:35
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21.11.2024 08:35
Ограничения на прилет и вылет воздушных судов в международном аэропорту Волгограда сняты. Об этом сообщили V102.RU в Росавиации.
Ограничения были введены сегодня, 21 ноября, в 5-45 ч. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты из соображений безопасности.
В Минобороны РФ заявили, что над Волгоградской областью сбили украинский БПЛП. А жителей Красноармейского района разбудили тревожные сирены.
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