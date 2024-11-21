Закон, расширяющий возможности для наделения населенных пунктов региона почетным званием «Рубеж Сталинградской доблести», принят сегодня на заседании Волгоградской областной думы. Как сообщили V102.RU в регпарламенте, отныне данный статус будет присваиваться и тем населенным пунктам региона, жители которых проявили массовый героизм в тылу (за исключением городов, которым присвоены звание «Город-герой», почетные звания «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести»).
С инициативой о расширении оснований для наделения городов, сел и станиц Волгоградской области почетным званием «Рубеж Сталинградской доблести» выступил губернатор Андрей Бочаров. Ведь успех Сталинградской битвы ковали и в тылу. В общей сложности в Сталинградской области действовало 126 предприятий союзного и республиканского, 81 предприятие областного и районного подчинения, которые стали настоящим оборонным щитом советской армии.
Напомним, закон об учреждении в Волгоградской области почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» был принят региональным парламентом в год 80-летия Сталинградской Победы. С февраля 2023 года это звание присваивается населенным пунктам региона, на территории которых в годы битвы за Сталинград советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. На сегодняшний день данный статус носят уже четыре населенных пункта: станица Клетская, города Серафимович и Котельниково, рабочий поселок Городище.
Как ранее сообщало
V102.RU, в 2025 году такие звания могут получить еще четыре населенных пункта Волгоградской области. На на благоустройство и установку стел планируется выделить 40 млн рублей.