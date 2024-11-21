В Волгоградстате подсчитали, на сколько подорожали молочка, овощи и яйца





В Волгоградской области по итогам минувшей недели снова подорожали основные продукты питания. Волгоградстат зафиксировал, в частности, рост цен на сливочное масло, который составил 3,17%. Стоимость этого продукта скоро достигнет 1000 тысячи рублей, но пока он, как утверждают статистики, стоит 945 рублей, передает V102.RU. Хотя по наблюдениям покупателей, реальная цена сливочного масла уже перевалила за психологическую отметку. В Волгоградской области по итогам минувшей недели снова подорожали основные продукты питания. Волгоградстат зафиксировал, в частности, рост цен на сливочное масло, который составил 3,17%. Стоимость этого продукта скоро достигнет 1000 тысячи рублей, но пока он, как утверждают статистики, стоит 945 рублей, передает V102.RU. Хотя по наблюдениям покупателей, реальная цена сливочного масла уже перевалила за психологическую отметку.

Подорожание коснулось и другой молочки. В частности, пастеризованное молоко выросло в цене на 1% - до 80,37 рубля за литр, а стерилизованное – на 0,87% (90,19 рубля). Средняя стоимость сыра увеличилась на 2% - до 726 рублей. Подорожание коснулось и другой молочки. В частности, пастеризованное молоко выросло в цене на 1% - до 80,37 рубля за литр, а стерилизованное – на 0,87% (90,19 рубля). Средняя стоимость сыра увеличилась на 2% - до 726 рублей.

Прибавили в цене пшеничная мука – почти на 2,5% (38,99 рубля за кг), яйца – на 1,92% (98,66 рублей за десяток). Прибавили в цене пшеничная мука – почти на 2,5% (38,99 рубля за кг), яйца – на 1,92% (98,66 рублей за десяток).

Медленно, но верно дорожает подсолнечное масло. За неделю рост составил 1,18%, а средняя стоимость этого продукта достигла 125,12 рубля. Медленно, но верно дорожает подсолнечное масло. За неделю рост составил 1,18%, а средняя стоимость этого продукта достигла 125,12 рубля.

Продолжился и рост цен на овощи. Больше всего подорожали за неделю огурцы – на 12,74 (154,87 рубля за кг). Не отстают и помидоры – они теперь стоят на 8,64% больше (157,19 рубля за кг). Продолжился и рост цен на овощи. Больше всего подорожали за неделю огурцы – на 12,74 (154,87 рубля за кг). Не отстают и помидоры – они теперь стоят на 8,64% больше (157,19 рубля за кг).

Также на 6,14% стали стоить дороже капуста (41,44 рубля) и другие овощи, включая картофель, свеклу, морковь и лук. Прибавили в цене также яблоки и бананы. Также на 6,14% стали стоить дороже капуста (41,44 рубля) и другие овощи, включая картофель, свеклу, морковь и лук. Прибавили в цене также яблоки и бананы.