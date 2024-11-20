В волгоградском РПН назвали, какие животные чаще болеют бешенством

Общество 20.11.2024 20:36
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20.11.2024 20:36
В Волгоградской области продолжают фиксировать рост количества обратившихся за медпомощью жителей после укусов животных. Как сообщили V102.RU в региональном управлении РПН, с начала года число покусанных жителей уже приближается к 10 тысячам (9798 человек). Это превышает среднемноголетний уровень на 31,4%.
Бешенством, подчеркнули в ведомстве, могут быть заражены не только безнадзорные, но и домашние животные. В 2024 году на территории Волгоградской области 79% случаев заболеваний бешенством приходилось как раз на домашних и сельскохозяйственных животных – это кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот. Оставшийся 21% относится к дикой природе. В частности, вирус бешенства выявляли у лисиц, волка, хорька, енотовидной собаки и шакала.
Бешенство, напомнили в РПН, это неизменно смертельное вирусное заболевание для животных и людей. Если заболевание уже имеет клинические проявления, то вероятность летального исхода составляет 100%. К сожалению, до проявления симптомов определить наличие вируса в организме затруднительно. Поэтому после укуса животных нужно немедленно обращаться к врачам и пройти курс профилактических прививок.
Фото из архива V102.RU
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