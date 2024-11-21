Происшествия 21.11.2024 08:20
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21.11.2024 08:20
В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА над территориями Ростовской и Волгоградской областей.
Напомним, сегодня в 5-45 ч. в Волгограде были введены ограничения на полеты в аэропорту Гумрак.
О работающих утром тревожных сиренах сообщали жители Красноармейского района.
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