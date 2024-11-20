Экономика

Транспортный налог в Волгоградской области повысят с 2025 года

Экономика 20.11.2024 21:37
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20.11.2024 21:37


Изменения в закон Волгоградской области «О транспортном налоге» собираются внести депутаты Волгоградской облдумы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные на сайте регпарламента документы, проект подготовлен с целью «максимального использования собственного налогового потенциала Волгоградской области».
Проект был разработан в комитете по бюджетной, финансовой и налоговой политике, который возглавляет Михаил Струк. В документе подчеркивается, что на территории Волгоградской области ставки транспортного налога не индексировались с 2015 года. В тоже время в соответствии с данными Волгоградстата  рост среднедушевых денежных доходов за период 2015-2022 годы составил 170,3%.  Тогда как  индекс потребительских цен на товары и услуги по Волгоградской области за 2015-2022 годы сложился в размере 164,9%.
Индексацию ставок транспортного налога на 15% депутаты объяснили стремлением «сохранить социальный аспект, заложенный в основу дифференциации налоговых ставок».
От повышения ставок транспортного налога ожидается поступление дополнительных доходов в бюджет: в 2025 году - в сумме 27,6 млн рублей, в 2026 году - 251,6 млн. Инициаторы законопроекта подчеркивают, что в полном объеме сохранятся все установленные льготы и пониженные налоговые ставки. Документ уже рекомендован для принятия областной думой.
Как же изменятся налоговые ставки?
Например, собственники легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил будут платить 10 рублей (с каждой л.с.), а раньше было 9 рублей, до 150 лошадиных сил – 23 рубля (было 20), до 200 – 46 рублей (было 40).
Владельцы мотоциклов с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил заплатят 7 рублей с каждой л.с. (было 6), свыше 36 л.с. – 28 (было 24).
Также предусмотрено повышение ставок и для других видов автомобильной техники. Закон начнет действовать с 1 января 2025 года.


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