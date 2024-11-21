Экономика

Бензин и дизтопливо снова резко подорожали в Волгоградской области

Экономика 21.11.2024 09:49
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21.11.2024 09:49


Автомобильное топливо снова резко подорожало в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, стоимость АИ-92 выросла за неделю на 27 копеек – до 54,45 рубля за литр. АИ-95 стал стоить на 28 копеек больше (60,63 рубля за литр).
Средняя стоимость АИ-98 в регионе теперь составляет 79,52 рубля. Этот вид бензина подорожал заметнее всего – на 56 копеек за несколько дней. 
Стремительно растет и стоимость дизтоплива. Цены на солярку, которые еще сдерживали на время уборочной компании, «отвязались» и пошли в рост. Дизтопливо в регионе за неделю подорожало сразу на 38 копеек – до 65,45 рубля. 

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