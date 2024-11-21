Общество 21.11.2024 09:02
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21.11.2024 09:02
Губернатор Волгоградской области прокомментировал ситуацию в регионе после сбития украинского беспилотника.
- Сегодня ночью дежурными средствами ПВО Министерства обороны был перехвачен и уничтожен БПЛА на территории Волгоградской области в Калачевском районе. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, - заявил Андрей Бочаров.
Напомним, о сбитии БПЛА в Волгоградской области сообщили ранее в Минобороны РФ. Утром 21 ноября временно прекращал свою работу волгоградский аэропорт из-за угрозы безопасности полетов.
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