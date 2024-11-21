Происшествия

В МЧС России рассказали о причинах возгорания Mitsubishi у ТРК «Мармелад»

Происшествия 21.11.2024 10:01
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21.11.2024 10:01


20 ноября в Дзержинском районе Волгограда десятки очевидцев стали свидетелями пожара у ТРК «Мармелад». Как сообщает ИА «Высота 102», на парковке торгового центра вспыхнула иномарка. По информации очевидцев, языки пламени поднимались на высоту 5-6 метров. Лишь благодаря пожарной бригаде удалось не допустить возгорания соседних машин.



- В 21:20 поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе г. Волгограда. Горел автомобиль Mitsubishi Delica 1994 года выпуска. Пожарные расчёты 21-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 21:30, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, погибших и пострадавших нет. В качестве вероятной причины возгорания эксперты называют замыкание проводки в моторном отсеке.

Фото и видео: Волгоград Поймёт / t.me

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