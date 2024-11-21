Под Волгоградом незаконно сдали в аренду 9 га особо охраняемых угодий





В Волгоградской области завершились судебные разбирательства о превышении властями своих полномочий. Как сообщает ИА «Высота 102», администрация Фроловского района подписала договор о сдаче в аренду участка на территории особо охраняемой природной зоны.

- Администрацией Фроловского муниципального района Волгоградской области в аренду местному жителю передан земельный участок площадью 90 000 кв.м, расположенный в границах государственного охотничьего заказника регионального значения «Раздорский», - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

При этом, полномочия по распоряжению этой территорией находятся в ведении региональных властей и муниципалитету не передавались.

Отметим, решение администрации Фроловского района было прокуратурой оспорено. Суд поддержал исковые требования надзорного ведомства, признав договор незаконным. В настоящее время решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»