Общество

Реальную эффективность главы Волгограда узнают с помощью формулы

Общество 21.11.2024 12:23
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21.11.2024 12:23


В Волгограде депутаты задумались об эффективности работы городского главы. Как сообщает ИА «Высота 102», в гордуму внесён проект решения об утверждении методики соответствующей оценки.

Документ предлагает связать определение эффективности руководителя администрации с реализацией ключевых инвестиционных проектов.

Расчёт будут производить по формуле ПОЭ = (ПЭф1 + ПЭф2 + ПЭф3) / 3.

Каждый представленный в уравнении показатель рассчитывается по отдельной формуле и представляет обобщённые данные о количестве реализованных и запланированных к реализации проектов, а также об объёме привлечённых на развитие города средств. Ознакомиться с ними можно на сайте городской думы.

Разобраться в столь запутанной форме – задача для рядового человека со звёздочкой. Однако депутаты уверены, что чиновники городской администрации с ней легко справятся. Результаты вычислений главе города предстоит предоставлять в думу в рамках своего ежегодного отчёта.

Примечательно, что данная формула будет действовать не только для расчёта эффективности мэра, но и муниципального уполномоченного по привлечению инвестиций. В случае высоких показателей оба смогут рассчитывать на дополнительные поощрения. При этом меры наказания за срыв инвестиционной деятельности проектом документа не предусмотрены.

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