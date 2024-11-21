



В Волгограде прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочего. Как сообщает ИА «Высота 102», молодой человек упал с пятиэтажного дома в самом центре города.

По информации надзорного ведомства, 21 ноября в 12 часов 30 минут при проведении ремонтных работ с крыши многоквартирного дома № 10 на ул. Краснознаменской сорвался 21-летний рабочий.

- На место происшествия выезжал заместитель прокурора Центрального района г. Волгограда Владимир Левин. В ходе надзорной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Фото: прокуратура Волгоградской области