Волгоградский аэропорт закрыли из-за угрозы безопасности полетов

Общество 21.11.2024 08:13
0
21.11.2024 08:13
Волгоградский аэропорт с 05-45 ч. 21 ноября не принимает и не отправляет авиарейсы из-за ограничений полетов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Росавиацию. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.
Как следует из информации на электронном табло, в настоящее время задерживается прибытие двух самолетов из Москвы, из Сургута. Также нарушено расписание прилета самолетов из Челябинска, Самары и Москвы.
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о двухдневном шторме21.11.2024 13:13
Общество 21.11.2024 13:13
«Сначала Родину защитить»: сплотивший волгоградцев в тылу командир артиллеристов погиб на СВО21.11.2024 12:44
Общество 21.11.2024 12:44
В Волгограде сотрудники налоговой службы подводят итоги в профессиональный праздник21.11.2024 12:29
Общество 21.11.2024 12:29
Реальную эффективность главы Волгограда узнают с помощью формулы21.11.2024 12:23
Общество 21.11.2024 12:23
Под Волгоградом незаконно сдали в аренду 9 га особо охраняемых угодий21.11.2024 11:24
Общество 21.11.2024 11:24
Андрей Бочаров прокомментировал уничтожение БПЛА в Волгоградской области21.11.2024 09:02
Общество 21.11.2024 09:02
В волгоградском РПН назвали, какие животные чаще болеют бешенством20.11.2024 20:36
Общество 20.11.2024 20:36
Андрей Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с 78-летием20.11.2024 20:07
Общество 20.11.2024 20:07
Пойдёт под снос? Облкультнаследие доберётся до «золотого» туалета в Дубовке20.11.2024 19:48
Общество 20.11.2024 19:48
Город Волгоградской области на двое суток останется без воды20.11.2024 17:21
Общество 20.11.2024 17:21
КТР Волгоградской области утвердил рост тарифа за вывоз мусора на 13,4%20.11.2024 16:34
Общество 20.11.2024 16:34
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новогодней акции20.11.2024 15:41 Реклама
Общество 20.11.2024 15:41 Реклама
Семьи участников СВО освободили от уплаты земельного налога в Волгограде20.11.2024 15:16
Общество 20.11.2024 15:16
Мэрию Волгограда обязали оборудовать пандус для инвалида-колясочника20.11.2024 14:12
Общество 20.11.2024 14:12
На севере Волгограда стартовали работы по реконструкции КНС20.11.2024 12:57
Общество 20.11.2024 12:57