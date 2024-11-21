Интернет-трафик в сети Т2 во время матча Россия – Сирия увеличился в 2 раза





Оператор проанализировал активность клиентов в сети во время проведения футбольного матча Россия – Сирия на стадионе «Волгоград Арена». По оценке компании, интернет-трафик вырос в 2 раза, голосовой – на 42%.

В период проведения товарищеского матча сборных России и Сирии по футболу, оператор Т2 обеспечил стабильный и качественный сигнал голосовой и интернет-связи на стадионе и прилегающих территориях. Сеть оператора успешно справилась с нагрузкой, скорость 4G-интернета во время игры достигала 110 Мбит/сек.

Согласно аналитике Т2, во время матча абоненты компании пользовались мобильным интернетом в 2 раза активнее, чем в обычное время. Количество гигабайтов, потраченных болельщиками в часы игры, эквивалентно загрузке в сеть более 1,5 млн фотографий или 96 тысяч коротких видео.

Оператор оценил также голосовую активность клиентов. По данным компании, количество выговоренных минут на стадионе и прилегающих территориях возросло на 42%.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:

– На стадионе «Волгоград Арена» проходит множество спортивных и деловых событий, и чтобы наши клиенты могли в полной мере использовать возможности мобильного интернета при их посещении, технические специалисты компании обеспечили качественное покрытие сети на всей территории комплекса. Футбольный матч Россия – Сирия стал важным спортивным событием для города – встреча прошла при полных трибунах и подарила болельщикам яркие эмоции, которыми они активно делились с близкими в соцсетях и мессенджерах. При этом Т2 позаботилась о том, чтобы стабильный сигнал был не только на трибунах, но и в технических зонах и на прилегающих территориях.

Фото:Т2