Спорт

Гандболисты «Каустика» потеряли счет в поражениях

Спорт 21.11.2024 09:20
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21.11.2024 09:20


Гандболисты «Каустика» продолжают свою длительную неудачную серию. На старте второго круга мужской Суперлиги волгоградский клуб дома проиграл ставропольскому «Виктору» со счетом 25:37. «Химики» уступили во всех 12-ти проведенных матчах в нынешнем сезоне, сообщает V102.RU.

Гости до отчетного поединка занимали четвертое место с 15-ю очками в активе. Несмотря на большую разницу в турнирной таблице, первый тайм противостояния в ФОК «Молодежный» оказался равным. На точное попадание Виталия Мазурова в самом начале в следующей атаке результативно ответил игрок «Каустика» Семен Арзамасов. Затем ставропольская команда заработала пенальти, который точно исполнил Иван Пасенов.

«Виктор» регулярно лидировал, но при этом хозяевам удавалось неоднократно приближаться к соперникам на минимальное расстояние. В заключительной пятиминутке первой половины гости убежали в отрыв в несколько мячей. Перед перерывом с позиционной атаки отличился волгоградский гандболист Никита Светлов, а вскоре забросили игроки «Виктора» — Павел Тураев и Радомир Врачевич в быстром отрыве, установившие окончательный результат тайма — 17:13 в пользу «Виктора».


Отдых не помог хозяевам переломить ход матча. Уже по итогам стартовых четырех минут второй половины ставропольские спортсмены увеличили преимущество до семи мячей. Наставник «Каустика» Дмитрий Бочарников пытался спасти ситуацию, взяв тайм-аут. Однако кураж поймал голкипер гостей Антон Заболотский, отметившийся несколькими ключевыми спасениями.

Если «Каустик» испытывал большие проблемы с реализацией, то вот их оппоненты на деле продемонстрировали разницу в классе на данный момент, регулярно используя моменты в атаке и мастерски наказывая за ошибки в обороне хозяев. В концовке поединка интриги о победителе уже не было — команды доигрывали, нарабатывая связки и комбинации для будущих игр. «Виктор» уверенно выиграл в Волгограде со счетом 37:25.

Таким образом, «Каустик» после 12-го поражения подряд замыкает турнирную таблицу без заработанных очков. В следующем матче «химики» 23 ноября на выезде встретятся с краснодарскими «Барсами» из Первой лиги в 1/16 финала Кубка России. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Каустик» vk.com

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