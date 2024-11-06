В Молодежный парламент при Госдуме из Волгограда делегируют 30-летнего участника СВО





Представлять Волгоградскую область в Молодежном парламенте при Государственной думе ФС РФ предстоит в ближайшей перспективе 30-летнему участнику специальной военной операции Александру Нелепину. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального парламента.

Отметим, что Александр Нелепин вошел в новый созыв Волгоградской областной думы по итогам выборов в сентябре 2024 года. В настоящее время он входит в состав комитета думы по молодежной политике, развитию физической культуры и спорта.

В 2022 году Нелепин окончил Московский финансово-юридический университет МФЮА. Работал старшим специалистом-экспертом военного комиссариата Дзержинского и Центрального районов города Волгограда Волгоградской области. Является участником военной операции в Сирии и специальной военной операции. Награжден орденом Мужества.

Фото: Волгоградская областная дума