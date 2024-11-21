Гидрометцентр предупредил волгоградцев о двухдневном шторме

В ближайшие часы Волгоградская область окажется в эпицентре урагана. Как сообщает ИА «Высота 102», Гидрометцентр объявил на территории региона предупреждение о сильном ветре.
Согласно прогностической карте, во власти непогоды окажутся отдельные районы области. Ожидается ветер с порывами до 17-22 м/с.
Предупреждение будет действовать в регионе до 10:00 23 ноября.
Отметим, в настоящее время в Волгоградской области также объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильных туманов. Ухудшение видимости прогнозируется специалистами в течение предстоящих суток вплоть до 12:00 22 ноября.