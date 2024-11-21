Внедорожник опрокинулся в кювет на трассе в Волгоградской области





В Камышинском районе Волгоградской области водитель Toyota RAV4 не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла на 142 километре трассы «Иловля-Ольховка-Камышин».

По предварительной информации, рано утром 20 ноября водитель на скорости съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области