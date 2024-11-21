«Сначала Родину защитить»: сплотивший волгоградцев в тылу командир артиллеристов погиб на СВО





Более двух лет назад, за день до объявления частичной мобилизации аспирант Волгоградского государственного аграрного университета Дмитрий Кузнецов добровольно подписал контракт с Министерством обороны и ушел служить в зону СВО. А 18 ноября пришло страшное известие – старший лейтенант с позывным «Степной» погиб после попадания вражеского снаряда в опорный пункт. Более двух лет назад, за день до объявления частичной мобилизации аспирант Волгоградского государственного аграрного университета Дмитрий Кузнецов добровольно подписал контракт с Министерством обороны и ушел служить в зону СВО. А 18 ноября пришло страшное известие – старший лейтенант с позывным «Степной» погиб после попадания вражеского снаряда в опорный пункт.

О нем, светлом, скромном, воспитанном на любви к Родине молодом человеке сегодня горюют все те, кто его знал. Дмитрий Кузнецов, практически не вылезая из окопов, умудрился познакомить и подружить друг с другом волгоградцев, которые остаются здесь, в тылу, и помогают фронту, чем кто может. О нем, светлом, скромном, воспитанном на любви к Родине молодом человеке сегодня горюют все те, кто его знал. Дмитрий Кузнецов, практически не вылезая из окопов, умудрился познакомить и подружить друг с другом волгоградцев, которые остаются здесь, в тылу, и помогают фронту, чем кто может.





Дима, отец которого был кадровым военным, закончил несколько лет назад аграрный университет и поступил в аспирантуру. Получил и еще одно высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Но защиту диссертации решил отложить на потом. За плечами у молодого человека была военная кафедра в аграрном университете, и, когда началась СВО, объяснил свое решение просто: «Сначала надо защитить Родину». И защищал до последнего вздоха. И всегда около его сердца был рисунок школьницы Катюши из Волгограда, с которой его свела причудливая судьба. Дима, отец которого был кадровым военным, закончил несколько лет назад аграрный университет и поступил в аспирантуру. Получил и еще одно высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Но защиту диссертации решил отложить на потом. За плечами у молодого человека была военная кафедра в аграрном университете, и, когда началась СВО, объяснил свое решение просто: «Сначала надо защитить Родину». И защищал до последнего вздоха. И всегда около его сердца был рисунок школьницы Катюши из Волгограда, с которой его свела причудливая судьба.

– Моя дочка вместе с другими учениками нарисовала рисунок – маленькая девочка держит российский флаг под ярким смеющемся солнышком и со словами поддержки неизвестному солдату. Эти рисунки потом передали бойцам на СВО, – вспоминает Алена Владимирская, сотрудница компании «Газпром трансгаз Волгоград». – Только потом мы узнали удивительную судьбу ее рисунка. Дмитрий Кузнецов нашел его внутри БТР. И не смог пройти мимо. Ведь он сам закончил лицей №9 в Волгограде, где сейчас учится моя дочка. Подумал тогда, это знак, это неспроста. И тогда он дал себе обещание, что при первой возможности найдет автора этого рисунка. Так все и случилось. Во время своего первого отпуска он приехал в лицей, чтобы познакомиться с Катюшей. вспоминает Алена Владимирская, сотрудница компании «Газпром трансгаз Волгоград».





Это была трогательная встреча. Удивительно, но, когда Дима пришел в класс, он сразу нашел глазами Катю – просто искал девочку, похожую на ту, с рисунка. Это была трогательная встреча. Удивительно, но, когда Дима пришел в класс, он сразу нашел глазами Катю – просто искал девочку, похожую на ту, с рисунка.

Так завязалась дружба защитника Отечества с семьей школьницы. Дима признавался, что всегда носил с собой рисунок Кати и считал девочку с огромными сияющими глазами и лучезарной улыбкой своим ангелом-хранителем, а ее рисунок – оберегом. Так завязалась дружба защитника Отечества с семьей школьницы. Дима признавался, что всегда носил с собой рисунок Кати и считал девочку с огромными сияющими глазами и лучезарной улыбкой своим ангелом-хранителем, а ее рисунок – оберегом.

И семья Кати, и коллеги ее родителей, а также знакомые после той знаменательной встречи стали активно помогать ребятам на передовой, собирая и отправляя гуманитарную помощь «за ленточку». И семья Кати, и коллеги ее родителей, а также знакомые после той знаменательной встречи стали активно помогать ребятам на передовой, собирая и отправляя гуманитарную помощь «за ленточку».

– Мы с ним буквально за неделю до его гибели общались, – вспоминает Алена. – Он тогда просил по возможности помочь с досками, маскировочными сетками. Еще говорил, что очень нужен бульдозер, потому что земля уже промерзала. Мы бросили клич, конечно, но быстро получилось только сплести маскировочные сетки. Но мы даже не успели передать гуманитарку на передовую, как узнали эту ужасную новость. Не уберег Бог нашего Диму...









70-летняя Людмила Абдулина, жена офицера в отставке, познакомилась с Дмитрием, когда после начала СВО стала заниматься волонтерской деятельностью и организовывать гумконвои в зону боевых действий. 70-летняя Людмила Абдулина, жена офицера в отставке, познакомилась с Дмитрием, когда после начала СВО стала заниматься волонтерской деятельностью и организовывать гумконвои в зону боевых действий.

– Тогда мы хотели найти военнослужащих, с которыми мы бы могли держать постоянную связь, чтобы наша помощь была более адресной, – вспоминает Людмила. – Так нас судьба свела с Дмитрием. Он и к нам в гости приходил, когда приезжал в отпуск в Волгоград. Помню, накрыли стол специально для него, предложили выпить ему шампанское, да любое спиртное было на выбор. Он категорически отказался, сказал, выпьем, когда победим. Вы не представляете, какой силы и скромности был этот молодой человек. Он никогда ни на что не жаловался, хотя мы знали, что он был несколько раз ранен. Один раз от смерти его спасла метеостанция, которую ему передал отец. У него могло быть блестящее будущее. А он пошел Родину защищать. Это только наше поколение жило и пело: сначала думай о Родине, а потом о себе. Но сейчас ведь это такая редкость. Кто-то голые вечеринки устраивает, а такие, как Дима, каждую секунду рисковали жизнью и не считали это каким-то подвигом. Спасибо родителям, что такого героя вырастили, низкий им поклон. вспоминает Людмила.





Людмила плачет по Диме, как по собственному сыну. Людмила плачет по Диме, как по собственному сыну.

– Он, не раздумывая, погиб за свою Родину. Его жизнь – это как урок мужества, на его подвигах надо воспитывать молодое поколение. Мы очень надеемся, что лицею №9, где учился этот настоящий патриот, присвоят его имя. Все сделаем, чтобы этого добиться, – заявила женщина. заявила женщина.





Прощание с Дмитрием Кузнецовым состоится 22 ноября в 13-30 ч. в ритуальном зале на улице Землячки, 74 стр.15.

Справка. Боевой путь Дмитрий Кузнецов с позывным «Степной» начал на Херсонском направлении, воевал в Донецкой области. Артиллерист нес службу на самоходках «Мста-С», на «Гиацинтах» и гаубицах Д-30. Боевые расчеты под руководством командира Дмитрия Кузнецова наносили сокрушительный вред противнику, уничтожая его личный состав и технику, и месяцами держали врага в напряжении. Боевой путь Дмитрий Кузнецов с позывным «Степной» начал на Херсонском направлении, воевал в Донецкой области. Артиллерист нес службу на самоходках «Мста-С», на «Гиацинтах» и гаубицах Д-30. Боевые расчеты под руководством командира Дмитрия Кузнецова наносили сокрушительный вред противнику, уничтожая его личный состав и технику, и месяцами держали врага в напряжении.

Фото предоставлено Аленой Владимирской