В облдуме одобрили новые штрафы для волгоградцев до 100 тысяч рублей





Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 6 ноября, рассмотрели на профильном комитете вопрос об установлении административной ответственности за нарушения режима повышенной готовности, введенного из-за СВО. С соответствующим предложением, напомним, выступил прокурор региона.

Объясняя необходимость введения штрафов за нарушение режима, усиливающего в Волгоградской области охрану общественного порядка, прокурор пояснял: несмотря на широкие полномочия губернатора Волгоградской области и оперативного штаба Волгоградской области, предоставленные Указом Президента Российской Федерации № 757, а также тот факт, что их реализация направлена на обеспечение безопасности и суверенитета государства в целом, какая-либо ответственность в этой сфере все еще не предусмотрена.

В этой связи предлагается утверждение штрафов в размере от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц; для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы составят для граждан – от 3 до 5 тысяч; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч; для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч.

Сегодня, 6 ноября, инициатива была рассмотрена на заседании парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике.

– Члены думского комитета были единодушны в том, что введение административной ответственности за нарушение требований, установленных в рамках режима повышенной готовности, своевременно и необходимо, – сообщили по итогам заседания в пресс-службе регионального парламента.

После одобрения комитетом инициатива прокурора будет направлена на рассмотрение парламента. Отметим, что в случае принятия нового закона изменения будут внесены в виде статьи в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности.