Политика

В гордуме Волгограда появился депутат-стоматолог

Политика 16.10.2024 16:45
0
16.10.2024 16:45


В Волгоградской городской думе – новый депутат. Как рассказали V102.RU в пресс-службе городского представительного органа, Михаил Покручин занял место Игоря Воробьева, который стал депутатом областной думы.

Удостоверение новому коллеге вручили сегодня, 16 октября, на заседании гордумы. 

Михаил Покручин работает заместителем главного врача стоматологической поликлиники №12 Красноармейского района. Он был включен в списки кандидатов, выдвинутых «Единой Россией» по единому избирательному округу. Новый депутат уже выразил желание заняться вопросами социальной политики в составе профильного комитета. 

Фото Волгоградской гордумы

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
10.10.2024 12:52
Политика 10.10.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Политика
04.10.2024 17:30
Политика 04.10.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Политика
04.10.2024 16:18
Политика 04.10.2024 16:18
Комментарии

0
Далее
Политика
04.10.2024 16:06
Политика 04.10.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Политика
04.10.2024 12:21
Политика 04.10.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Политика
02.10.2024 10:25
Политика 02.10.2024 10:25
Комментарии

0
Далее
Политика
02.10.2024 09:57
Политика 02.10.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Политика
01.10.2024 13:37
Политика 01.10.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Политика
01.10.2024 13:06
Политика 01.10.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Политика
01.10.2024 12:19
Политика 01.10.2024 12:19
Комментарии

0
Далее
Политика
27.09.2024 15:08
Политика 27.09.2024 15:08
Комментарии

0
Далее
Политика
20.09.2024 12:45
Политика 20.09.2024 12:45
Комментарии

0
Далее
Политика
20.09.2024 12:43
Политика 20.09.2024 12:43
Комментарии

0
Далее
Политика
19.09.2024 16:47
Политика 19.09.2024 16:47
Комментарии

0
Далее
Политика
18.09.2024 18:55
Политика 18.09.2024 18:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:02
«Протекло до первого этажа»: в девятиэтажке Волгограда стартовал затопительный сезонСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Главу района Ивана Геля будут судить за гибель чиновника в родной ИловлеСмотреть фотографии
19:32
Под бронзовым Лениным в Волжском поправят бетонную «подушку»Смотреть фотографии
19:11
ГД одобрила в первом чтении пакет законов, ужесточающих миграционную политикуСмотреть фотографии
18:13
Подоляка и отвод судье: в Тамбове начался процесс над экс-командующим 58-й армией ПоповымСмотреть фотографии
17:47
Депутаты направили парковочные штрафы на ремонт дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:30
Большие киоски на остановках появятся в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:21
В России расширят список лиц, относящихся к ветеранам боевых действийСмотреть фотографии
17:08
Билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентовСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде пенсионера вытащили из глубокого колодцаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
В гордуме Волгограда появился депутат-стоматологСмотреть фотографии
16:32
Ворошиловский райсуд Волгограда возвращается домой после мега-пожараСмотреть фотографии
16:14
Жители Волгоградской области стали чаще учиться онлайнСмотреть фотографии
15:39
Кассация поставила точку в деле о гибели 3 человек из-за мчавшегося на «красный» КАМАЗа в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
Коллекторов в Волгоградской области стало большеСмотреть фотографии
14:46
Садоводы в Волжском сняли видео с участием серых возчиковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
«Врут, что дали тепло»: замерзающий житель Котово снял отчаянное видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Волгоградской области в ДТП с КАМАЗом погиб человекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
В Волгограде окровавленный труп участника СВО нашли в лифте высоткиСмотреть фотографии
13:08
В колбасе из мяса кур птицефабрики «Краснодонская» нашли ветпрепаратСмотреть фотографии
13:02
СК: под Волгоградом сын в ходе ссоры оторвал уши собственной материСмотреть фотографии
12:18
Замерзших жителей Михайловки Волгоградской области обещали обогреть 17 октябряСмотреть фотографии
11:36
Очередное ДТП с маршруткой засняла камера в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
БФ «Синара» открывает прием заявок на участие в грантовом конкурсе проектов-2024Смотреть фотографии
11:08
В Волгограде таксист покалечил трех пассажиров в ДТП с маршруткой №29ССмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
В Волгограде оперативники вышли на убийцу по его кровавым следамСмотреть фотографии
10:31
ФСБ задержала волгоградца на напичканном фальсификатом и деньгами автоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Афериста из Новосибирска приговорили к 7 годам колонии за обман 16 волгоградцевСмотреть фотографии
10:04
На трассе Волгоград-Луганск КАМАЗ протаранил «семерку»: двое в больницеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде тепло официально подали в 2,5 тыс. домовСмотреть фотографии
 