В гордуме Волгограда появился депутат-стоматолог

В Волгоградской городской думе – новый депутат. Как рассказали V102.RU в пресс-службе городского представительного органа, Михаил Покручин занял место Игоря Воробьева, который стал депутатом областной думы.
Удостоверение новому коллеге вручили сегодня, 16 октября, на заседании гордумы.
Михаил Покручин работает заместителем главного врача стоматологической поликлиники №12 Красноармейского района. Он был включен в списки кандидатов, выдвинутых «Единой Россией» по единому избирательному округу. Новый депутат уже выразил желание заняться вопросами социальной политики в составе профильного комитета.
Фото Волгоградской гордумы