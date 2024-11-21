«Красный Октябрь» открыл современные мастерские во ВКУиНТ

Экономика 21.11.2024 11:21 Реклама
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21.11.2024 11:21 Реклама
При поддержке «Красного Октября» в Волгоградском колледже управления и новых технологий имени Юрия Гагарина (ВКУиНТ) открыли новое образовательное пространство по направлению «Металлургия». Три специализированных учебных класса предназначены для студентов, обучающихся по востребованным на заводе специальностям.
На торжественной церемонии присутствовали представители металлургических предприятий региона, сферы образования и профильных общественных организаций.
– «Красный Октябрь», как и все промышленные предприятия региона, заинтересован в квалифицированных молодых кадрах. Завод активно развивается и готов обеспечить стабильность молодежи – мы предоставляем меры социальной поддержки работникам, повышаем заработную плату. Открытие в колледже трех аудиторий по нашим основным профилям – важный шаг в совместной работе по подготовке ценных специалистов для предприятия, – обратился к собравшимся генеральный директор «Красного Октября» Александр Жуков.
Директор ВКУиНТ Сергей Лиховцов отметил, что учреждение сотрудничает с металлургическим заводом почти сорок лет, и в последние годы партнерские отношения выходят на новый, более высокий уровень, в том числе благодаря участию в федеральном проекте «Профессионалитет».
Для будущих металлургов подготовлены три специализированных аудитории – электромонтажная мастерская, лаборатория технологии и оборудования металлургических цехов и кабинет основ металлургического производства. В них проведены ремонтные работы и закуплена необходимая техника – в мастерской установлено оборудование для проведения демонстрационного экзамена, лаборатория укомплектована виртуальными тренажерами.
В новых учебных классах будут проходить занятия у студентов, обучающихся по специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и «Металлургическое производство».
Отметим, что в интерьере использованы корпоративные цвета и символика предприятия. Такие же элементы дизайна представлены в учебной аудитории «Красного Октября» в Волгоградском государственном техническом университете, которая была открыта для студентов профильной кафедры «Машины и технология литейного производства» в сентябре этого года. Единый подход к оформлению позволит обозначить связь между учебными заведениями и будущим местом работы.
Фото: «Красный Октябрь»
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