«Боимся расправы»: под Волгоградом юный сосед избил арматурой мужчину из-за листьев ивы





В поселке Качалино Иловлинского района Волгоградской области молодой человек избил арматурой 41-летнего мужчину после просьбы перестать пилить иву на его участке. Как сообщила V102.RU мать пострадавшего Валентина Чейдо, конфликт произошел минувшей ночью на территории их частного домовладения, куда пробрался нетрезвый сосед с пилой.

По словам женщины, ранее подобных случаев агрессии в их адрес со стороны соседей не было. Все жили довольно мирно.





- Сегодня, 21 ноября, примерно в час ночи мой муж проснулся от сильного грохота. Он вышел на кухню и в окне увидел, как 18-летний сосед Даниил залез на территорию участка и пилит нашу иву. Супруг попросил прекратить его дебоширить, но в ответ услышал лишь оскорбления и угрозы. Тогда мы решили позвать сына, чтобы он помог вывести пьяного парня с нашей территории, - вспоминает Валентина Чейдо.

Пока супруги ждали подмогу, к конфликту подключилась мать хулигана, которая стала защищать сына. Она также осыпала пенсионеров оскорблениями и обвинила их в том, что листья от ивы, которая растет у забора, засоряют ее участок.





- В это время прибежал сын Юра, который живет неподалеку от нас. Когда он пошел разбираться с ним, парень ударил его монтировкой по голове. От удара он упал, после чего был нанесен второй удар, который рассек бровь. После нападения мы сразу же позвонили в 112 и вызвали полицию, - рассказала женщина.

К двум часам ночи приехала скорая помощь и участковый. Медики зафиксировали у пострадавшего ушибленную рану и сотрясение. Сотрудник полиции опросил всех участников конфликта.

- Утром сын также обратился к врачу в связи с травмами. В скором времени ему должны сделать рентген головного мозга и зашить рану на виске, которую он получил после сильного удара. Теперь мы боимся расправы от соседа. Уже были случаи мести после обращения в полицию – после очередного конфликта с другим соседом он поджег им гараж. По данному факту пострадавшая писала заявление в полицию. Теперь мы боимся, что он может поджечь наш участок и дом, - призналась Валентина.

В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт обращения супругов в правоохранительные органы.

- Между соседями произошел конфликт из-за спила дерева. В полицию поступили обращения от всех участников конфликта. Проводится проверка, - уточнили в региональном главке МВД.

Фото и видео: Валентина Чейдо