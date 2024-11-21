В Волгограде утро началось с ДТП на пр. Ленина





21 ноября в Краснооктябрьском районе Волгограда утро началось с ДТП на одной из ключевых автомагистралей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на участке пр. Ленина в границах пересечения с ул. Тарифной.

- На повороте столкнулись «Лада» и ещё одна легковушка. Влетели друг в друга на полной скорости. У обоих нехило так помялись бампера. При этом, как их так угораздило – непонятно, - рассказал журналистам один из очевидцев событий.





Судя по фотографиям с места ДТП, оба водителя отделались лишь лёгким испугом.

Фото: читатели ИА «Высота 102»