



Волгоградская спортсменка Ульяна Клюева стала победительницей международного турнира по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан», сообщает V102.RU.

Соревнования в Казани, проходящие с 3 по 7 ноября, собрали более 200 участников из России, Узбекистана и Эквадора. Клюева, являющаяся воспитанницей заслуженного тренера России Анатолия Калашникова, выступала в дисциплине синхронных прыжков с трехметрового трамплина в паре с Надеждой Трифоновой из Санкт-Петербурга. Дуэт показал чемпионский результат, заработав в итоге 294,3 балла. На втором месте оказались девушки из Пензенской и Московской областей — Александра Бибикина и Виктория Казанцева (271,26). Замкнули тройку призеров Елизавета Леонова и Анастасия Степанова из столичного региона (250,53).

Отметим, что Ульяна Клюева является неоднократной победительницей и призером международных и российских турниров по прыжкам в воду. 22-летняя уроженка Волгограда также обладает званием мастера спорта международного класса. В июне 2024 года Клюева в паре с Надеждой Трифоновой завоевала золото на Играх стран БРИКС в Казани.