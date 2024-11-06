Спорт

Волгоградка Ульяна Клюева пополнила золотую коллекцию новой медалью за прыжки в воду

Спорт 06.11.2024 07:22
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06.11.2024 07:22


Волгоградская спортсменка Ульяна Клюева стала победительницей международного турнира по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан», сообщает V102.RU.
 
Соревнования в Казани, проходящие с 3 по 7 ноября, собрали более 200 участников из России, Узбекистана и Эквадора. Клюева, являющаяся воспитанницей заслуженного тренера России Анатолия Калашникова, выступала в дисциплине синхронных прыжков с трехметрового трамплина в паре с Надеждой Трифоновой из Санкт-Петербурга. Дуэт показал чемпионский результат, заработав в итоге 294,3 балла. На втором месте оказались девушки из Пензенской и Московской областей — Александра Бибикина и Виктория Казанцева (271,26). Замкнули тройку призеров Елизавета Леонова и Анастасия Степанова из столичного региона (250,53).
 
Отметим, что Ульяна Клюева является неоднократной победительницей и призером международных и российских турниров по прыжкам в воду. 22-летняя уроженка Волгограда также обладает званием мастера спорта международного класса. В июне 2024 года Клюева в паре с Надеждой Трифоновой завоевала золото на Играх стран БРИКС в Казани.  
 
Фото: Официальный телеграм-канал Ульяны Клюевой

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