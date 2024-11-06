Спорт 06.11.2024 07:22
0
06.11.2024 07:22
Волгоградская спортсменка Ульяна Клюева стала победительницей международного турнира по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан», сообщает V102.RU.
Соревнования в Казани, проходящие с 3 по 7 ноября, собрали более 200 участников из России, Узбекистана и Эквадора. Клюева, являющаяся воспитанницей заслуженного тренера России Анатолия Калашникова, выступала в дисциплине синхронных прыжков с трехметрового трамплина в паре с Надеждой Трифоновой из Санкт-Петербурга. Дуэт показал чемпионский результат, заработав в итоге 294,3 балла. На втором месте оказались девушки из Пензенской и Московской областей — Александра Бибикина и Виктория Казанцева (271,26). Замкнули тройку призеров Елизавета Леонова и Анастасия Степанова из столичного региона (250,53).
Отметим, что Ульяна Клюева является неоднократной победительницей и призером международных и российских турниров по прыжкам в воду. 22-летняя уроженка Волгограда также обладает званием мастера спорта международного класса. В июне 2024 года Клюева в паре с Надеждой Трифоновой завоевала золото на Играх стран БРИКС в Казани.
Фото: Официальный телеграм-канал Ульяны Клюевой
«Динамо-Синара» примет «Университет» на новой арене 6 ноября06.11.2024 08:42
Спорт 06.11.2024 08:42
Волгоградская 16-летняя футболистка переходит в московский «Спартак»04.11.2024 21:27
Спорт 04.11.2024 21:27
Волгоградский «Спартак» подтвердил лидерство пятью победами в бассейне Рузы04.11.2024 17:07
Спорт 04.11.2024 17:07
Владелец волгоградской футбольной школы стал вице-чемпионом Китая04.11.2024 08:00
Спорт 04.11.2024 08:00
Без оптимизма: «Каустик» проиграл в 11-й раз подряд03.11.2024 16:11
Спорт 03.11.2024 16:11
Женский «Спартак-Волгоград» показал две разные игры в матчах с «Евразией»03.11.2024 11:02
Спорт 03.11.2024 11:02
Защитник «Ротора» может сыграть в матчах УЕФА03.11.2024 07:40
Спорт 03.11.2024 07:40
Главный тренер «Ротора» назвал причины поражения в матче с «Енисеем»02.11.2024 20:18
Спорт 02.11.2024 20:18
«Становится тревожно»: «Ротор» со счетом 0:2 проиграл на выезде «Енисею»02.11.2024 17:22
Спорт 02.11.2024 17:22
Налетай, покупай! Стартовала продажа билетов на матч России и Сирии в Волгограде02.11.2024 14:27
Спорт 02.11.2024 14:27
Ушел из жизни «папа» волгоградского гандбола Константин Галузо02.11.2024 13:16
Спорт 02.11.2024 13:16
«Ротор» встретится с прямым конкурентом «Енисеем» 2 ноября02.11.2024 09:27
Спорт 02.11.2024 09:27
«Спартак» записал в актив еще три победы в бассейне Рузы02.11.2024 07:49
Спорт 02.11.2024 07:49
Стало известно, кто сыграет за Сирию в футбольном матче в Волгограде02.11.2024 06:05
Спорт 02.11.2024 06:05
«Динамо-Синара» без шансов проиграло лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»01.11.2024 08:14
Спорт 01.11.2024 08:14