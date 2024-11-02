Главный тренер «Ротора» назвал причины поражения в матче с «Енисеем»





Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев сегодня, 2 ноября, на пресс-конференции подвел итоги матча 17-го тура Первой лиги, в котором волгоградская команда на выезде уступила красноярскому «Енисею» со счетом 0:2, сообщает V102.RU.

Наставник сине-голубых посетовал на непозволительные ошибки в обороне, что привело ко второму поражению подряд.- заявил Бояринцев.Кроме того, главный тренер «Ротора» рассказал, повлияли ли необычные условия проведения матча в манеже на ход поединка.- Много сил отдали, хотели отыграться. Ребята вышли на замену. Оборона сегодня хорошо подгрузилась. После пропущенного мяча много приходилось отрабатывать назад, потому что контратаковал «Енисей» здорово. Где-то приходилось гнать себя вперед, защита подсела в конце. А так, нормально дышалось. Я особо не увидел проблем — манеж, не манеж, - заявил Денис Константинович.