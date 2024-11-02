Спорт

Главный тренер «Ротора» назвал причины поражения в матче с «Енисеем»

Спорт 02.11.2024 20:18
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02.11.2024 20:18


Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев сегодня, 2 ноября, на пресс-конференции подвел итоги матча 17-го тура Первой лиги, в котором волгоградская команда на выезде уступила красноярскому «Енисею» со счетом 0:2, сообщает V102.RU.
 
Наставник сине-голубых посетовал на непозволительные ошибки в обороне, что привело  ко второму поражению подряд.
 
- Первый тайм получился неплохой и с нашей стороны, и со стороны «Енисея». Обоюдно острый. Мы моменты создавали, соперники тоже. Если брать вторую половину, то так же складывалась игра. «Енисей» где-то контролировал мяч и переходил в атаки. Мы тоже действовали неплохо, атакуя. Но видите, как бывает — до ошибки. Если мы не наказали соперника, то за нашу ошибку сразу получили гол. И, конечно, характер матча где-то поменялся. Мы побежали отыгрываться и играть в более открытый футбол. «Енисей» очень здорово контратаковал, индивидуально сильно сработал. Футболисты обыгрывали и за счет этого создавали преимущество. Могли мы и второй мяч получить намного раньше. При счете 1:0 был момент неплохой — Дамир Таликин чуть-чуть не затолкал мяч в ворота. Как и, наверное, следовало ожидать, соперник нас поймал на быстрой ответной атаке. И опять безобразная ошибка в обороне, которая привела ко второму мячу. Сложно объяснить это. Что-то я не помню за все наши игры, чтобы мы так грубо ошибались. И отдать должное, соперник эти моменты реализовал. Отсюда и результат,- заявил Бояринцев.
 
Кроме того, главный тренер «Ротора» рассказал, повлияли ли необычные условия проведения матча в манеже на ход поединка.
- Много сил отдали, хотели отыграться. Ребята вышли на замену. Оборона сегодня хорошо подгрузилась. После пропущенного мяча много приходилось отрабатывать назад, потому что контратаковал «Енисей» здорово. Где-то приходилось гнать себя вперед, защита подсела в конце. А так, нормально дышалось. Я особо не увидел проблем — манеж, не манеж, - заявил Денис Константинович.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)

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