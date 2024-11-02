«Становится тревожно»: «Ротор» со счетом 0:2 проиграл на выезде «Енисею»





Сине-голубые в очередной раз расстроили болельщиков - «Ротор» сегодня, 2 ноября, в 17-м туре Первой лиги на выезде проиграл красноярскому «Енисею» со счетом 0:2. Волгоградцы потерпели второе поражение подряд, и вряд ли кто-то может поспорить, что оно незаслуженное, сообщает V102.RU.





Таким образом, сине-голубые потерпели второе поражение подряд со счетом 0:2. На очередную неудачу волгоградского клуба вновь бурно отреагировали болельщики. В соцсетях они раскритиковали игроков, сделанные главным тренером замены, а некоторые и вовсе считают, что «Ротор» мог пропустить больше. Самые оптимистично настроенные пытаются бодриться, мол, не все еще потеряно, но признают, что становится тревожно.



Тренерскому штабу команды предстоит провести серьезную работу над ошибками после возвращения домой и поработать над психологической составляющей, которая из-за последних неудач явно находится не на самом высоком уровне. В следующем туре «Ротор» 8 ноября на «Волгоград Арене» примет одного из главных фаворитов на повышение в классе — «Сочи». Начало матча в 19-00 ч.

В первом тайме никто из соперников, соседей по турнирной таблице, заметной инициативой не владел. Команды обменялись несколькими ударами и опасными подходами в чужую штрафную. Самый явный шанс отличиться был у хозяев на 30-й минуте. Александр Ломакин прошел сквозь оборону соперников и с левого края прострелил и попал в штангу. Подопечные Дениса Бояринцева, в свою очередь, пытались найти ключи к воротам красно-синих путем стандартных положений и навесов, но все оказывалось безрезультатно. Много борьбы и желания показали оба коллектива, однако до голов до перерыва никто из них не добрался — закономерные 0:0 по итогам тайма.Во второй половине и «Енисей», и «Ротор» немного активизировались. Первый опасный момент после возвращения на поле создали волгоградцы. Михаил Мальцев с близкой дистанции пробивал головой, но в итоге получилось выше. А вот на 53-й минуте красноярцы провели результативную атаку. Последовал заброс в штрафную, затем ошибся Заурбек Плиев и позволил Андрею Окладникову без сопротивления выполнить передачу в центр, где в пустые ворота забил Александр Масловский. Вопросы в данном эпизоде можно задавать не только Плиеву, но и всей обороне гостей, допустившей серьезный провал, который позволил «Енисею» открыть счет.Конечно же, «Ротор» после такой оплеухи стал больше времени проводить на чужой половине поля. К сожалению, в ключевые моменты поединка гостям не хватило свежести после долгого перелета и часа игры в манеже. Много непозволительного брака допустили волгоградцы при передачах, что явно помешало сине-голубым организовать серьезное давление на защиту хозяев в попытках отыграться. При этом команда Андрея Тихонова продолжала искать возможности, чтобы удвоить преимущество.Ближе к концовке основного времени Ушатов пробил в крестовину, а на добивании не смог замкнуть Савельев. Шансы отыграться у «Ротора» оставались, но вместо этого подшефные Бояринцева получили второй гол уже в компенсированное время. Красноярские футболисты провели затяжную комбинацию, по итогам которой Александр Ломакин с близкого расстояния в центре штрафной не оставил шансов на спасение Никите Чагрову. «Енисей» выиграл в родных стенах вполне закономерно со счетом 2:0 и обошел «Ротор» в турнирной таблице, заработав 23 очка, а у их сегодняшних соперников на один балл меньше в активе.