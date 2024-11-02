«Становится тревожно»: «Ротор» со счетом 0:2 проиграл на выезде «Енисею»

В первом тайме никто из соперников, соседей по турнирной таблице, заметной инициативой не владел. Команды обменялись несколькими ударами и опасными подходами в чужую штрафную. Самый явный шанс отличиться был у хозяев на 30-й минуте. Александр Ломакин прошел сквозь оборону соперников и с левого края прострелил и попал в штангу. Подопечные Дениса Бояринцева, в свою очередь, пытались найти ключи к воротам красно-синих путем стандартных положений и навесов, но все оказывалось безрезультатно. Много борьбы и желания показали оба коллектива, однако до голов до перерыва никто из них не добрался — закономерные 0:0 по итогам тайма.
Во второй половине и «Енисей», и «Ротор» немного активизировались. Первый опасный момент после возвращения на поле создали волгоградцы. Михаил Мальцев с близкой дистанции пробивал головой, но в итоге получилось выше. А вот на 53-й минуте красноярцы провели результативную атаку. Последовал заброс в штрафную, затем ошибся Заурбек Плиев и позволил Андрею Окладникову без сопротивления выполнить передачу в центр, где в пустые ворота забил Александр Масловский. Вопросы в данном эпизоде можно задавать не только Плиеву, но и всей обороне гостей, допустившей серьезный провал, который позволил «Енисею» открыть счет.
Конечно же, «Ротор» после такой оплеухи стал больше времени проводить на чужой половине поля. К сожалению, в ключевые моменты поединка гостям не хватило свежести после долгого перелета и часа игры в манеже. Много непозволительного брака допустили волгоградцы при передачах, что явно помешало сине-голубым организовать серьезное давление на защиту хозяев в попытках отыграться. При этом команда Андрея Тихонова продолжала искать возможности, чтобы удвоить преимущество.
Ближе к концовке основного времени Ушатов пробил в крестовину, а на добивании не смог замкнуть Савельев. Шансы отыграться у «Ротора» оставались, но вместо этого подшефные Бояринцева получили второй гол уже в компенсированное время. Красноярские футболисты провели затяжную комбинацию, по итогам которой Александр Ломакин с близкого расстояния в центре штрафной не оставил шансов на спасение Никите Чагрову. «Енисей» выиграл в родных стенах вполне закономерно со счетом 2:0 и обошел «Ротор» в турнирной таблице, заработав 23 очка, а у их сегодняшних соперников на один балл меньше в активе.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ФК «Енисей» Красноярск t.me