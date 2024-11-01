В аэропорту Волгограда самолет ушел на второй круг из-за препятствия на ВВП

Самолет «Аэрофлота», следующий из Сургута, не смог приземлиться в Волгограде и ушел на второй круг из-за препятствия на взлетно-посадочной полосе, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

- Экипаж А-320 выполнил уход на второй круг по команде диспетчера в связи с появлением препятствия на ИВПП,- сообщают авторы канала. - После ухода на второй круг ВПП осмотрена, препятствий не обнаружено.

Какого рода препятствие заставило покружиться самолет над аэропортом, не уточняется. Инцидент произошел накануне, 31 октября. Экипаж ушел на второй круг в 10:11, а уже в 10.21 самолет благополучно приземлился в Волгограде.

Фото из архива V102.RU