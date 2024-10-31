Расследования

СК готовит к передаче в суд дело «гардеробщика» Нугманова

Расследования 31.10.2024 08:02
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31.10.2024 08:02


В Волгограде завершено расследование уголовного дела, связанного с невыплатой заработной платы 12 гардеробщицам, обслуживающим Волгоградский медицинский университет. Как сообщает ИА «Высота 102», материалы в отношении предпринимателя из Калмыкии Джалиля Нугманова готовятся к отправке в суд. Судить Нугманова будут по всей строгости – по его вине, уверены следователи, работницы были вынуждены отказывать себе в лечении и лекарствах.  

- В подчинении фигуранта находилось 12 сотрудников, которые осуществляли свою трудовую деятельность в качестве работников гардероба одного из образовательных учреждений областного центра. На протяжении длительного периода времени коммерсант не выплачивал им заработную плату. Общая сумма задолженности перед работниками составила более 300 тысяч рублей. При этом, как установили следователи, финансовая возможность своевременно и в срок рассчитаться с подчиненными у обвиняемого была, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

По информации следователей, 25 октября мужчина был задержан в Астраханской области и доставлен для производства следственных действий в Волгоград. Уже после поимки предприниматель всё же согласился погасить задолженность.

Во время следственных мероприятий выяснилось, что действия коммерсанта привели к ощутимому ущербу.

- На стадии следствия действия обвиняемого переквалифицированы с ч. 2 на ч. 3 ст. 145.1 УК РФ, поскольку получены данные о том, что преступные действия коммерсанта повлекли тяжкие последствия: одна из потерпевших не смогла оплатить плановую операцию, еще одна из-за тяжелого финансового положения вынуждена была отказаться от покупки лекарственных препаратов, необходимых для лечения хронического заболевания, – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, ранее расследование уголовного дела поставил под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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