Общество

Рабочие завершают ремонт на аварийном водоводе под Котово

Общество 02.01.2025 17:29
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02.01.2025 17:29


Аварийные бригады завершают ремонт магистрального водовода Филино – Котово, из-за порывов на котором шестые сутки без ресурса остаются тысячи жителей города Котово Волгоградской области. Об этом вечером сообщил глава профильного комитета администрации Волгоградской области Михаил Битюцкий. Он сейчас находится на месте проведения работ. 

По словам Михаила Битюцкого, система в ближайшие часы при благоприятных условиях начнет заполняться водой. 



Одновременно в Котово продолжают работу волонтеры, которые, как сообщают в администрации региона, разносят по домам котовчан пятилитровые баклажки с водой. Осуществляется подвоз воды к многоквартирным домам. Свободные водовозки выделил также Клетский район. 

Напомним, ранее после первой аварийной ситуации на водоводе и ее устранения ресурс так и не дошел до многих жителей Котово из-за слишком низкого давления. Затем случились новые порывы, устранением которых в настоящее время и заняты аварийные бригады коммунальных служб. 

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