В магазинах Котово исчезает питьевая вода

В Котово Волгоградской области наблюдается дефицит питьевой воды в магазинах. Как рассказали V102.RU котовчане, в супермаркетах исчезает питьевая вода в пятилитровых упаковках, которая после первой аварии на водоводе стала пользоваться повышенным спросом.

- В «Магните» на Мира, 112 вчера оставалось три баклажки, - пишут жители.

- В «Пятерочке» на улице Мира, 116 пятилитровки закончились. Нет воды в «Магните» около МФЦ, на улице Победы, 3 в «Пятерочке» тоже осталась только газированная вода и со вкусом лимона, - сообщают горожане в соцсетях.





Люди начали массово скупать питьевую воду еще перед Новым годом, когда стало известно о первой аварии на водоводе. После ее устранения произошел новый порыв. Из кранов вместо воды лилась грязная жижа. Люди также жаловались на невозможность дозвониться до диспетчера, чтобы заказать воду.

Сегодня глава района Олег Кузьмин сообщил о новом порыве на водоводе. Люди требуют введения ЧС в городе из-за шести дней без воды.



Фото Котовский разворот t.me

