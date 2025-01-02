В МВД сообщили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества. По данным ведомства, злоумышленники теперь предлагают установить фейковые приложения для оплаты счетов за коммунальные услуги или записи к врачу, после чего взламывают аккаунты людей в соцсетях и рассылают через них ссылки на заполнение различных форм.

- Аферисты при этом представляются по телефону работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на прием к врачу, - отмечают в ведомстве.

Предлагаемые программы мошенники используют для получения удаленного доступа к смартфонам и кражи денежных средств.