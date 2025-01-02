Общество

«На кону – удача и радость»: психотерапевт – о том, почему многие волгоградцы верят астропрогнозам

Общество 02.01.2025 20:27
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02.01.2025 20:27


На Новый год астрологические прогнозы звучат едва ли не из каждого утюга. Волгоградцам предлагают узнать и о грядущих событиях мирового масштаба, и о своем собственном будущем. По словам самих астрологов, в наши дни желающих заглянуть хотя бы на один день вперед, становится все больше. Почему? Спросили у волгоградского врача-психотерапевта Олега Горбунова.

Конечно, желания сдернуть шторку с таинственного «завтра» возникли не сегодня и не вчера. Вспомните девичьи гадания на святки с раскладыванием карт, мистическим разглядыванием зеркала и юмористическим бросанием сапогов в потенциальных женихов. 

На Новый год всем нам хочется не только мандаринов, но и чуда. А если плеснуть колдовства в хрустальный мрак бокала, то вера в пророчества чудес может перейти в турборежим, – иронизирует Олег Горбунов. – Воспринимая Новый год, как символ обновления, мы играем в это самое обновление. Юному поколению помогают компьютерные игры. Нажал на клавишу, и вот тебе – новая жизнь и новая судьба. Тем, кто постарше, клавишу заменяют символы. Символическая перезагрузка на Новый год – игра, проверенная столетиями. На кону удача, успех и радость. Новый год традиционен, и он, как ничто, поощряет другие традиции. Неспроста же наши предки гадали на Новый год и Святки? Потому старые карты ложатся, как веер. А рядом с ними гороскопы, которые можно торжественно зачитать под мистическую пляску огоньков. Салют, гирлянды, бенгальские огни и свечи идеальны для подсвечивания светлого будущего.

Любовь к прогнозам, сулящим полную чашу здоровья, успеха, богатства (список можно продолжать бесконечно), врач-психотерапевт связывает не только с традиционностью, но и с повышенной тревожностью. Согласитесь, принимать непростые решения, представляя свое будущее хотя бы в общих чертах, было бы намного проще.

– Кроме традиционности и игры в обновление у гаданий и прочей астрологии есть и другие союзники. Глобальный союзник – тревога. Одна из причин ее роста – индивидуализация поведения. В недавнем прошлом поведение было коллективным, а решения принимали партия и правительство. Сейчас же коллективными бывают разве корпоративы и другие попойки, а решения приходится принимать не во славу КПСС. Каждый себе и корабль, и маяк. Для многих это непреодолимое испытание. Потому функция маяка перепоручается миру мистического, ритуалам и цифрам. Растет спрос, растет и предложение. Гадалкам, нумерологам и астрологам – профит, – рассуждает Олег Горбунов. - Другая причина роста тревоги – ускорение социологического времени. Мир стремительно меняется, те "знания", которые тиражируют соцсети и видеохостинги, поверхностны, противоречивы и не дают ответов на актуальные вопросы. А гадания и астрология дают. На поверку-то эти ответы – научно доказанная ахинея. Но кому та поверка нужна?

Специалист убеждён, что разоблачения и научные аргументы возымеют весьма ограниченное действие на тех, кто привык доверяться иррациональному.

Модная паническая атака проигрывает старой доброй магической атаке несколько раз в году. В первую очередь на Новый год и на Святки. Проигрывает. И будет проигрывать. Новый год – не только время чудес, но и время чудить. И все же я желаю волгоградцам, чтобы в их новогодних чудесах было поменьше мрака бокалов и чудинок и побольше красоты и праздника!

Виктория Чумакова 

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