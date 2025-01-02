



В Дзержинском районе Волгограда предприниматели, около 30 лет работавшие на приговоренном к сносу рынке «Олимпия», вывозят остатки своего товара. Как сообщает V102.RU, торговцы вынуждены нести скоропортящиеся продукты в свои квартиры и гаражи. Лишь так, по их словам, они смогут уберечь часть закупленного перед Новым годом товара. Распродать продукцию администрация рынка им не позволила.

- К сожалению, никаких дальнейших перспектив мы не видим. Заберем последнее, и все наши точки начнут сносить. 31 декабря нам уже отключили воду, электричество еще было. Уже 90% товара мы перенесли в квартиры, что-то перетаскали в гаражи. Многие заранее закупились товарами на январь. Куда только теперь это девать все, не представляем, - рассказал информагентству один из владельцев торговых точек на рынке.

По словам волгоградца, дальнейших перспектив для продолжения коммерческой деятельности у продавцов не осталось. Аренда мест на новом рынке, который был открыт в декабре там же – на Семи ветрах, для большинства торговцев с «Олимпии» неприемлемый вариант.

- На нашем рынке у меня выходила аренда за 2 точки вместе с коммунальными услугами в районе 40-48 тысяч рублей. На нашу семью чистый доход составлял где-то 100 тысяч рублей. Если переходить в другие места, то аренда нам обойдется вдвое больше - примерно 80 тысяч рублей. С такой суммой я не смогу прокормить свою семью. Попробуем с женой найти новое место, но в это мало вериться, - добавляет коммерсант, с которым удалось поговорить сегодня, 2 января.

Благодаря общественному резонансу владельцам точек удалось собрать более 800 подписей местных жителей для сохранения рынка. Однако коллективные походы в районную администрацию не дали результата.

- Жалко бабушек, которые к нам ходили и могли купить не только свежий товар, но и дешевый, относительно магазинных цен. Куда пойдут бабушки теперь, неизвестно. В администрации нам также сказали, что сохранить рынок никак не получится. Предложений других мест, где мы может разместиться, также не последовало. Самое интересное, что рынок теперь собираются разобрать и продать по частям. Хотя 30 лет назад все точки строились за наш счет, - отмечает мужчина.

Напомним, о ликвидации рынка «Олимпия» стало известно 26 декабря. Как выяснилось, ещё в 2022 году власти Волгограда, ранее сдавшие территорию под рынком в долгосрочную аренду футбольному клубу «Олимпия», отказались продлевать контракт. Долгое время арендатор не терял надежды оспорить решение муниципалитета, но в декабре 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области встал окончательно на сторону мэрии, предписав освободить территорию от нестационарных объектов.